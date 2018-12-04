خدمة Apple Music الموسيقية تملك الآن أكثر من 56 مليون مشترك

فاطمة أيت طالب - دبي - وصلت الخدمة الموسيقية Apple Music التابعة لشركة آبل في وقت متأخر جدًا بالمقارنة مع الخدمات الموسيقية الأخرى، ولكن يبدو أنها تعوض ذلك بالنمو السريع. في وقت سابق من هذا العام، تردد بأن خدمة Apple Music تملك 50 مليون مشترك، ولكن وفقا للأرقام الصادرة الآن من صحيفة The Financial Times، فيبدو أن هذا الرقم قفز إلى 56 مليون مشترك في غضون نصف عام تقريبًا.

من غير الواضح ما مدى دقة هذه الأرقام، ولكننا لم نندهش من النمو المتواصل لقاعدة المشتركين في خدمة Apple Music. ويبدو أيضًا أن هذا النمو في قاعدة المشتركين يرجع على ما يبدو إلى الإهتمام القوي لشركة آبل بهذه الخدمة من خلال تطبيق أفكار جديدة وعدم الإعتماد فقط على قوة العلامة التجارية للشركة للترويج للخدمة.

ووفقا لأحد كبار المسؤولين التنفيذيين في إحدى الشركات الثلاثة الرائدة في مجال صناعة الموسيقى، فقد صرح بالقول : ” لقد تعثرت شركة آبل في البوابة قبل ثلاث سنوات. لم تصبح Apple Music بذلك المنتج الرائع مثلما كان iTunes. إنهم يصبحون أكثر جدية… إنهم يأتون إلينا بأفكار جديدة طوال الوقت، وهذا ما لم يفعلوه قبل عامين “.

كما كان هناك تقرير في الماضي يشير إلى أنه عندما يتعلق الأمر بسوق الخدمات الموسيقية في الولايات المتحدة الأمريكية، فقد تكون Apple Music قد تجاوزت خدمة Spotify بالفعل، وأنها تقوم بإقناع المستخدمين بالإشتراك في خدمتها مرتين أسرع بالمقارنة مع Spotify، على الرغم من أن Spotify لا تزال هي من تتسيد السوق عمومًا.

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