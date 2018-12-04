شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حصاد التكنولوجيا.. اختراق موقع Quora وتمبلر يعلن الحرب على المحتوى الإباحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت اليوم عدد من الأحداث والقضايا التكنولوجية المهمة والمثيرة للاهتمام، وعلى رأسها اختراق موقع الأسئلة والأجوبة Quora وتسريب بيانات 100 مليون مستخدم حول العالم، بالإضافة إلى إعلان تمبلر عن حذف المحتوى الإباحى نهائيا ابتداء من 17 ديسمبر الحالى، وفيمل يلى حصاد لكل الأخبار التى حدثت اليوم: عالم يحذر: التغير المناخى سيتسبب فى انهيار الحضارات اختراق موقع Quora وتسريب بيانات 100 مليون مستخدم عالميا يوتيوب الأكثر رواجًا فى 2018 متفوقًا على "انستجرام" و"سناب شات" سيمون.. روبوت لمساعدة ورفع الروح المعنوية لرواد الفضاء مسبار جونو يلتقط صورا لسحابة غريبة على المشترى تمبلر تحذف المحتويات الإباحية من منصتها بداية من 17 ديسمبر سبيس إكس تطلق مهمة لوضع 64 قمرا صناعيا فى مدار حول الأرض

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