علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: حصاد التكنولوجيا.. اختراق موقع Quora وتمبلر يعلن الحرب على المحتوى الإباحى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت اليوم عدد من الأحداث والقضايا التكنولوجية المهمة والمثيرة للاهتمام، وعلى رأسها اختراق موقع الأسئلة والأجوبة  Quora وتسريب بيانات 100 مليون مستخدم حول العالم، بالإضافة إلى إعلان تمبلر عن حذف المحتوى الإباحى نهائيا ابتداء من 17 ديسمبر الحالى، وفيمل يلى حصاد لكل الأخبار التى حدثت اليوم:

عالم يحذر: التغير المناخى سيتسبب فى انهيار الحضارات

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اختراق موقع Quora وتسريب بيانات 100 مليون مستخدم عالميا

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مسبار جونو يلتقط صورا لسحابة غريبة على المشترى

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تمبلر تحذف المحتويات الإباحية من منصتها بداية من 17 ديسمبر
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سبيس إكس تطلق مهمة لوضع 64 قمرا صناعيا فى مدار حول الأرض

 

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شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حصاد التكنولوجيا.. اختراق موقع Quora وتمبلر يعلن الحرب على المحتوى الإباحى على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .

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