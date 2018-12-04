شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: استقرار مبيعات الهواتف الذكية حول العالم خلال هذا الربع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة التحليلات السوقية "جارتنر" تقريرها عن مبيعات الهواتف الذكية خلال الربع الثالث من 2018، حيث أوضح التقرير أن السوق الاجمالى لمبيعات الهواتف الذكية نمى بنسبة 1.4٪ فقط ووصل إلى 389 مليون وحدة، وهو ما يمثل ارتفاعا عن الربع الثالث من العام الماضى، الذى تم خلاله شحن 383 مليون هاتف ذكى.

ووفقا لما نشره موقع GSM الهندى، فقد شهد هذا الربع انخفاض مبيعات الشركات الكورية الجنوبية فى مواجهة الشركات الصينية، التى بدأت فى طرح هواتف ذكية بشكل واسع الانتشار مع أسعار منخفضة ومميزات كبيرة للغاية، الامر الذى يساعد على زيادة مبيعاتها، إضافة إلى الاعتماد على السوق الصينى والهندى وغيرها من الأسواق الكبيرة.

وظلت مبيعات أبل فى الربع الثالث من عام 2018 مستقرة - حيث بلغ نموها 0.7٪ فقط، أو 300 ألف هاتف ذكى فقط، فيما قال "أنشول جوبتا" مدير الأبحاث فى شركة جارتنر، إن أبل تواجه منافسة شرسة فى الصين وتستهدف سوقًا ممتازًا مشبعًا بالفعل فى جميع أنحاء العالم، حيث تشير البيانات إلى أن جهاز iPhone XS Max كان الهاتف الذكى الأكثر رواجًا من iPhone XS.

فى الوقت الذى يفقد فيه سوق الهواتف الذكية العالمى حاليًا قوته، فإن تقنيات مثل 5G والهواتف القابلة للطى يمكن أن تعزز تجربة المستخدم وتوفر قيمة جديدة للمستخدم، وسيصبح 2019 عامًا لإجراء اختبارات حذرة، ولكن من المتوقع أن يشهد عام 2020 تحقيق 65 مليون عملية بيع للهواتف الذكية التى تدعم 5G.