تكنولوجيا: صور مسربة تكشف عن تصميم هاتف جالكسي +S10

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعتبر هواتف سامسونج جالكسي S10 و +S10 و S10 Lite من أكثر الهواتف المرتقبة لعام 2019، حيث بدأت الشائعات والتسريبات تشير إلى النتوء وإعداد الكاميرا الثلاثي وحتى مستشعر البصمة الموجود تحت الشاشة. ولكن اليوم، ظهر تسريب غير متوقع عبر 91Mobiles و OnLeaks والذي يتضمن صور تكشف عن التصميم الكامل لهاتف جالكسي +S10.

تكشف الصور عن الواجهة الامامية للهاتف والتي تتضمن شاشة ذات حافة منحنية مميزة، وعلى عكس هواتف الجيل السابق، يأتي النتوء في الزاوية اليمني من أعلي شاشة الهاتف حيث يتضمن كاميرتين اماميتين. وبالنسبة للحواف، فيبدو ان الحواف الجانبية سميكة بعض الشيء، في حين لا يوجد حواف علوية او سفلية، مما يعطي مظهرًا أنيقًا.

أما عن الناحية الخلفية، فقد تم تضمين إعداد كاميرا ثلاثي مثبت افقيًا والذي يشمل كاميرا واسعة الزاوية بدقة 16 ميجابكسل مع جهاز استشعار بدقة 16 ميجابكسل بالإضافة إلى كاميرا مقربة بدقة 13 ميجابكسل. كما يوجد تغيير آخر من الناحية الخلفية، حيث لم يعد مستشعر بصمة الاصبع موجودًا الآن. فبدلًا من ذلك، تم نقل مستشعر البصمة تحت الشاشة الزجاجية.

ومن الأسفل، يوجد منفذ USB من النوع C إلى جانب فتحات الصوت ومقبس 3.5 ملم. ومن الأعلى، يوجد ميكروفون ومنفذ إدخال شرائح SIM.

كما يتضمن هذا الجهاز ازرار للتحكم في الصوت، وزر للطاقة، بالإضافة إلى زر مخصص لمساعد Bixby.

وعلى الرغم من ان الهاتف لن يصل قبل أواخر شهر فبراير من عام 2019 في مؤتمر الجوالات العالمي MWC في برشلونة، إلا أن معظم مواصفات الهاتف الذكي قد تسربت بالفعل. وتشير التسريبات إلى انه سيتم تشغيل الهاتف إما بواسطة معالج Exynos 9820 او معالج Snapdragon 8150، مع ذاكرة عشوائية بسعة 6 جيجابايت وذاكرة تخزينية بسعة 128 جيجابايت. كما سيلغ حجم الشاشة حوالي 6.4 بوصة، ووفقًا لـ 91Mobile، سيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 3700 مللي أمبير.

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