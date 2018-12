تطبيق Sporify قد يسمح للمستخدمين قريبًا بإستيراد الأغاني الخاصة بهم

فاطمة أيت طالب - دبي - تعد الخدمات الموسيقية مفيدة لأنها تسمح لك بالإستماع إلى الأغاني وقتما تشاء أثناء التنقل، وكذلك القدرة على البحث وإضافة الأغاني إلى مكتبتك دون الحاجة إلى التعامل مع الكابلات وكل تلك الأشياء المزعجة. ومع ذلك، فالخدمات الموسيقية ليست مثالية بنسبة 100% نظرًا لأن الكتالوج يعتمد على الصفقات التي أجرتها تلك الخدمات مع مختلف الناشرين والعلامات التجارية المتخصصة في صناعة الموسيقى.

يعني ذلك أنك ستواجه أحيانًا مواقف لا يمكنك فيها العثور على الأغنية أو الفنان الذي تريده. ولكن الخبر السار هو أنه وفقا للباحثة Jane Manchun Wong، فقد إكتشفت أن تطبيق Spotify لمنصة الأندرويد يمكن أن يحصل قريبًا على ميزة إستيراد الأغاني. تسمح هذه الميزة للمستخدمين بإستيراد الأغاني مباشرة من أجهزة الأندرويد الخاصة بهم، لذلك إذا كانت لديك بعض الأغاني المخزنة عليه، فبإمكانك إستيرادها إلى Spotify مما يوفر عليك الوقت من خلال تجنب التبديل بين التطبيقات الموسيقية.

من غير الواضح كيف سيعمل هذا الأمر وما إذا كان مشابها لـ iTunes Match حيث يمكن للمستخدمين رفع الأغاني التي قد لا تكون متوفرة على Apple Music، والسماح لهم بالوصول إليها على كافة الأجهزة التي تستخدم نفس حساب Apple Music. ومع ذلك، حتى إذا لم يحدث ذلك، فسوف توفر هذه الميزة على المستخدمين عناء التبديل بين التطبيقات الموسيقية إذا كانوا يحاولون الإستماع إلى أغانيهم. للآسف، ليست هناك في الوقت الراهن أي معلومات حول موعد إطلاق هذه الميزة، ولكننا سنواصل ترقب الوضع.

Spotify is testing "Import your music" directly from your Android device pic.twitter.com/Nx28gdI4mR