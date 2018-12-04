سامسونج تحصل على العلامة التجارية ” Galaxy Fold “، وعلى الأرجح لهاتفها القابل للطي

فاطمة أيت طالب - دبي - عندما كشفت شركة سامسونج عن هاتفها الذكي القابل للطي في الشهر الماضي، لم نكن نعرف الكثير من الأشياء عن هذا الهاتف بإستثناء أنه سيضم شاشة قابلة للطي من نوع AMOLED. هذا النقص في المعلومات شمل المواصفات التقنية للجهاز، والسعر، وموعد الإطلاق، والإسم، على الرغم من أن هذا الأخير يبدو واضحًا قليلا بفضل العلامة التجارية الأخيرة التي تقدمت شركة سامسونج للحصول عليها.

ووفقا للطلب المكتشف حديثًا، فيبدو أن شركة سامسونج تقدمت بطلب رسمي للحصول على العلامة التجارية ” Galaxt Fold “. ليست هناك في الوقت الراهن أي وسيلة للتأكد مما إذا كان هذا هو الإسم الذي ستطلقه شركة سامسونج على هاتفها الذكي القابل للطي، ولكن في حالة إذا لم تكن سامسونج تخطط لإطلاق حاسوب محمول كجزء من سلسلة أجهزة Galaxy، فليس من الصعب تخيل أن تطلق الشركة إسم Galaxy Fold على هاتفها الذكي القابل للطي.

كانت الأجهزة التجريبية السابقة لشركة سامسونج تملك أسماء واضحة جدًا. على سبيل المثال، عندما قامت الشركة بإطلاق هاتفها الذكي الأول المزود بشاشة منحنية، أطلقت عليه إسم Galaxy Round. وعلى الرغم من أنه لم يكن إسمًا مثيرًا، ولكنه قام بعمل جيد في نقل ما أرادت الشركة أن يعرفه المستهلكين.

كما قلنا، لا نعرف الكثير حتى الآن عن هاتف سامسونج القابل للطي، ولكننا سمعنا بأنه قد يكلف ما يصل إلى 2500 دولار أمريكي عندما يصل إلى السوق في العام المقبل. قد يرجع ذلك إلى حقيقة أن هذا الهاتف سيكون متوفرًا بأعداد محدودة، وكذلك بسبب التكنولوجيات المتقدمة جدًا المستخدمة في هذا الجهاز.

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