تكنولوجيا: هاتف Mi Mix 3 من شاومي سيحصل على تحديث

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة شاومي برنامج Global Mi Explorer، والذي يهدف إلى توظيف 25 شخصًا من جميع أنحاء العالم لاختبار هاتف Mi Mix 3 الحديث.

ولكي تكون جزءًا من هذا البرنامج، يجب أن تكون عضوًا مسجلاً في منتدى Mi، كما يجب عليك اتباع الرابط الوارد في هذا المصدر.

فقد أعدت الشركة مجموعة من المهام المصممة خصيصًا لمستخدمي Mi Explorer، ومن ثم ستقوم باختيار 25 مشارك. وسيتم قبول الطلبات حتى يوم الأحد القادم، ومن المفترض أن يتلقى جميع المتقدمين المؤهلين رسالة إلكترونية بحلول 10 ديسمبر.

وإلى جانب ذلك، قدمت شاومي تحديث جديد على واجهة MIUI لهاتف Mi Mix 3 في الصين، حيث سيعمل هذا التحديث على إصلاح إعدادات الآلية المنزلقة وتأثيرات صوت المنزلق بالإضافة إلى إصلاح بعض الأخطاء.

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