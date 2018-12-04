تكنولوجيا: Apple تقدم أفضل ما في عام 2018

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تكشف Apple اليوم عن أفضل ما في عام 2018، بعرض مجموعة عالمية من أفضل قوائم الإصدارات والمختارات المنتقاة التي وقع عليها اختيار محررينا في كل فئة، لنسلط الضوء على ما يستحق المشاهدة والقراءة والاستماع واللعب عبر التطبيقات والموسيقى والبودكاست والأفلام. تعرض هذه القائمة ما هو مميز من أسماء وأشياء من العام الماضي لتكون من دون شك إجابة عن أكثر الأسئلة إلحاحاً وتصبح حديثاً ممتعاً للجميع خلال هذه الفترة.
متجر App Store
سيطرت هذا العام تطبيقات Battle Royale مثل Fortnite وPUBG Mobile على ثقافة الألعاب عالمي اً بأجوائها المثيرة والحماسية، بينما وسعت التطبيقات المبتكرة مثل Fabulous وShine و 10% Happier وHeadspace ممارسات العافية والصحة حول العالم لتجعل ا لعناية الصحية الشخصية متاحة للجميع أكثر من أي وقت مضى.
أفضل تطبيقات هذا العام
أفضل تطبيق على iPhone هذا العا م – Procreate Pocket
أفضل لعبة على iPhone هذا العام – Donut County
أفضل تطبيق على iPad هذا العام – Froggipedia
أفضل لعبة على iPad هذا العام – Gorogoa
أفضل تطبيق على Mac هذا العام – Pixelmator Pro
Apple Music
مع نهاية عام استثنائي، منح محرّ رو Apple Music أعلى درجات التكريم للفنا نين الذين يمثلون أفضل ما في عا م 2018. حصلت الفنانة أصيل هميم على لقب فنان هذا العام، بينما حقق ألبوم الفنانة شيرين ”نساي “ أفضل ألبوم لهذا العام. وحصلت أغنية ”وينك” على لقب أغنية هذ ا العام، وحصل محمد الشرنوبي عل ى لقب الفنان المميز هذا العام، وهنالك المزيد من النجوم أيضاً ، حيث إن أفضل قوائم الإصدارات وقوائم التشغيل التحريرية العال مية لنهاية العام في Apple Music مليئة بأفضل قوائم التشغيل والأغاني من جميع أنحاء العالم.
أفضل موسيقى هذا العام
فنان هذا العام: أصيل هميم
الفنان المميز هذا العام: محمد الشرنوبي
أغنية هذا العام: ”وينك“ للفنانة عبير نعمة
ألبوم هذا العام: ”نساي“ للفنانة شرين
الأفلام
قدمت أفلام العام مزيجاً غنياً من الأنواع والموضوعات تتراوح ب ين الأفلام المستقلة والوثائقية والرسوم المتحركة والدراما والرعب والإثارة، حيث تصدر كل من “ Avengers Infinity Pool” و”Deadpool 2″ أفضل مختارات هذا العام؛ ولا قت العناوين البارزة مثل “Ready Player One” و”A Quiet Place” و”Isle of Dogs” إعجاباً من النقاد والمشج عين على حد سواء، كما أنها أثار ت حالة من الحوار والتفاعل حول العالم.
أفضل أفلام عام 2018 على iTunes
Avengers Infinity War
Deadpool 2
Ready Player One
A Quiet Place
Isle of Dogs
Mission Impossible – Fallout
Black Panther
Game Night
The Incredibles 2
The Insult
أفضل بودكاست هذا العام
In The Dark
Slow Burn
Dr. Death
Armchair Expert with Dax Shepard
The Daily
شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Apple تقدم أفضل ما في عام 2018 على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة التقنية بلا حدود وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي التقنية بلا حدود ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .