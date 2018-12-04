تكنولوجيا: Apple تقدم أفضل ما في عام 2018

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تكشف Apple اليوم عن أفضل ما في عام 2018، بعرض مجموعة عالمية من أفضل قوائم الإصدارات والمختارات المنتقاة التي وقع عليها اختيار محررينا في كل فئة، لنسلط الضوء على ما يستحق المشاهدة والقراءة والاستماع واللعب عبر التطبيقات والموسيقى والبودكاست والأفلام. تعرض هذه القائمة ما هو مميز من أسماء وأشياء من العام الماضي لتكون من دون شك إجابة عن أكثر الأسئلة إلحاحاً وتصبح حديثاً ممتعاً للجميع خلال هذه الفترة.

متجر App Store

سيطرت هذا العام تطبيقات Battle Royale مثل Fortnite وPUBG Mobile على ثقافة الألعاب عالمي اً بأجوائها المثيرة والحماسية، بينما وسعت التطبيقات المبتكرة مثل Fabulous وShine و 10% Happier وHeadspace ممارسات العافية والصحة حول العالم لتجعل ا لعناية الصحية الشخصية متاحة للجميع أكثر من أي وقت مضى.

أفضل تطبيقات هذا العام

أفضل تطبيق على iPhone هذا العا م – Procreate Pocket

أفضل لعبة على iPhone هذا العام – Donut County

أفضل تطبيق على iPad هذا العام – Froggipedia

أفضل لعبة على iPad هذا العام – Gorogoa

أفضل تطبيق على Mac هذا العام – Pixelmator Pro

Apple Music

مع نهاية عام استثنائي، منح محرّ رو Apple Music أعلى درجات التكريم للفنا نين الذين يمثلون أفضل ما في عا م 2018. حصلت الفنانة أصيل هميم على لقب فنان هذا العام، بينما حقق ألبوم الفنانة شيرين ”نساي “ أفضل ألبوم لهذا العام. وحصلت أغنية ”وينك” على لقب أغنية هذ ا العام، وحصل محمد الشرنوبي عل ى لقب الفنان المميز هذا العام، وهنالك المزيد من النجوم أيضاً ، حيث إن أفضل قوائم الإصدارات وقوائم التشغيل التحريرية العال مية لنهاية العام في Apple Music مليئة بأفضل قوائم التشغيل والأغاني من جميع أنحاء العالم.

أفضل موسيقى هذا العام

فنان هذا العام: أصيل هميم

الفنان المميز هذا العام: محمد الشرنوبي

أغنية هذا العام: ”وينك“ للفنانة عبير نعمة

ألبوم هذا العام: ”نساي“ للفنانة شرين

الأفلام قدمت أفلام العام مزيجاً غنياً من الأنواع والموضوعات تتراوح ب ين الأفلام المستقلة والوثائقية والرسوم المتحركة والدراما والرعب والإثارة، حيث تصدر كل من “ Avengers Infinity Pool” و”Deadpool 2″ أفضل مختارات هذا العام؛ ولا قت العناوين البارزة مثل “Ready Player One” و”A Quiet Place” و”Isle of Dogs” إعجاباً من النقاد والمشج عين على حد سواء، كما أنها أثار ت حالة من الحوار والتفاعل حول العالم.

أفضل أفلام عام 2018 على iTunes Avengers Infinity War Deadpool 2 Ready Player One A Quiet Place Isle of Dogs Mission Impossible – Fallout Black Panther Game Night The Incredibles 2 The Insult

أفضل بودكاست هذا العام

In The Dark

Slow Burn

Dr. Death

Armchair Expert with Dax Shepard

The Daily