Sony تطلق السماعات اللاسلكية المقاومة للماء Sony WF-SP900 في الشرق الأوسط وأفريقيا

فاطمة أيت طالب - دبي - تقدّم سمّاعات الرأس الرياضية اللاسلكية فعلاً Sony WF-SP900 الجديدة من سوني ميزة الاستماع إلى الموسيقى بدون الحاجة إلى الاتّصال بأي أسلاك وحتّى بدون الاستعانة بهاتف ذكي أيضاً، مما يجعلها أفضل طريقة للاستماع إلى الموسيقى أثناء ممارسة الرياضة. ويسمح التصميم اللاسلكي الحقيقي بحرية التحرّك من دون قيود والاستماع إلى الأغاني المفضّلة مع أعلى درجات الراحة للأذن.

حرّية الاتصال والاستماع لوقت أطول

عند وصل سمّاعات الرأس Sony WF-SP900 بالهاتف الذكي أو بالكمبيوتر من خلال تقنية بلوتوث، من الممكن الاستمتاع بالموسيقى مع سمّاعات الرأس هذه لمدّة ثلاث ساعات (تصل إلى 12 ساعة مع العلبة

الشاحنة). وبهدف التحرّك بحرّية من دون أجهزة، يمكن الاستماع إلى الموسيقى المخزّنة في ذاكرة داخلية تبلغ سعتها 4 جيغابايت، ممّا يتيح تخزين ما يصل إلى 920 أغنية2 وتشغيل لمدّة ستّ ساعات (تصل إلى 21 ساعة مع العلبة الشاحنة). وتتميّز أيضاً سمّاعات الرأس هذه بتكنولوجيا اتصالات المجال القريب NFC للإقران السهل.

تمتّع بالموسيقى في أمكنة لم تعهدها من قبل

تتميّز سمّاعات الرأس Sony WF-SP900 بتقنية اللاسلكي الحقيقي وبخاصية مقاومة للماء بما ذلك المياه المالحة. ومع تصنيف IPX5/8، تتيح سمّاعات الأذن السباحة في حوض السباحة أو في البحر على عمق يصل إلى مترَين3 – وهذه ميزة ممتازة في حال أردت السباحة بدون أيّ قيود قد تفرض عليك اللجوء إلى جهاز إضافي لتشغيل الموسيقى. ونظراً إلى أنّها مقاومة للماء، يمكن بالتالي غسلها وتنظيفها بعد التمرين. وبفضل تصنيف IP6X، تتميّز السمّاعات بأنها مقاوِمة للغبار أيضاً، ممّا يجعل منها شريكاً رياضياً ممتازاً مع درجة عالية من المتانة.

تتسم هذه السمّاعات أيضاً بتصميم مريح يعرض بأربعة ألوان تضمّ الأسود والأبيض والأصفر والوردي للحرص على توفير استخدام مريح وثابت وآمن. ويمكن الاختيار بين أربعة أحجام من السمّاعات وثلاثة أحجام من الدعامات المقوّسة لتعديل السماعات بشكل يناسب الأذن. ومن الممكن وضع هذه السمّاعات القابلة للتغيير بالطريقة التي تناسب المستخدم وبحسب النشاط الرياضي المطلوب. وللسباحة تحت الماء، يجدر ارتداء سمّاعات الأذن الخاصّة بالسباحة التي تأتي أيضاً بأربعة أحجام. ومن الممكن أيضاً ربطها بشريط من أجل راحة بال إضافية.

وعند تشغيل نمط الصوت المحيط Ambient Sound، يمكن اختيار نمط Normal الذي يسمح بسماع الأصوات اليومية الأساسية مع الاستماع إلى الموسيقى في الخلفية، أو نمط Voice الذي يخوّل الاستماع إلى الموسيقى من دون تلهّي مع التمكّن من الاستماع إلى الإعلانات وغيرها.

سمّاعات الرأس Sony WF-SP900 متينة وأنيقة. وعلى الرغم من حجمها الصغير، هي تعطي صوتاً نقياً وواضحاً بفضل وحدات التشغيل Balanced Armature الأصلية التي صمّمتها سوني حديثاً والتي تمكّن من الاستمتاع بالأغاني المفضّلة أثناء ممارسة الرياضة.

قدرة استخدام محسَّنة

تتميّز سمّاعات الرأس WF-SP900 بنظام تشغيل سهل يعمل باللمس أو بواسطة الأزرار، ممّا يتيح رفع الصوت بسهولة أو تخفيضه من خلال اللمس مرّتَين وتشغيل الأغنية وإيقافها مؤقّتاً والانتقال إلى الأغنية اللاحقة أو العودة إلى الأغنية السابقة من خلال الضغط على الأزرار.

بالإضافة إلى ذلك، من الممكن استخدام تطبيق Headphones Connect من سوني الجديدة من أجل تعديل إعدادات الصوت في السمّاعات. ويمكن الاختيار أيضاً بين تشغيل نمط الصوت المحيطي Ambient Sound أو إطفائه، وينطبق الأمر عينه على “إعدادات الصوت السريعة”.

ومن الممكن استخدام تطبيق Music Centre من سوني أيضاً من أجل استعراض الأغاني وتشغيلها. وبهدف نقل الأغاني إلى الذاكرة الداخلية بسعة 4 جيجابايت، يمكن استخدام تطبيق Music Centre الخاص بالكمبيوتر من خلال كابل USB Type-C المُرفَق في العلبة. وبالإمكان استخدام الكابل من أجل شحن العلبة الشاحنة أيضاً.

ومن الممكن تشغيل تطبيقَي Google Assistant وSiri مع سمّاعات الرأس Sony WF-SP900 عند وصلها بالهاتف الذكي.

تصبح سمّاعات الرأس WF-SP900 متاحة في المملكة العربية السعودية ابتداءً من 25 ديسمبر في متاجر في معرض مودرن إلكترونكس MECL /جرير بسعر 1,199 ريال سعودي.