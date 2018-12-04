الهاتف LG V40 ThinQ سيصل إلى أوروبا في المستقبل القريب

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة LG بإطلاق الهاتف LG V40 ThinQ في شهر أكتوبر الماضي. هذا هو العضو السادس في سلسلة هواتف LG V Series من الشركة الكورية الجنوبية، ولكننا نادرًا ما نرى شركة LG تقوم ببيع هواتف LG V Series في أوروبا. ومع ذلك، يبدو أن الشركة الكورية الجنوبية على وشك تغيير هذا الإتجاه، فقد تم رصد النسخة الأوروبية من الهاتف LG V40 ThinQ تحصل على شهادة الشحن اللاسلكي. تم إدراج الهاتف تحت الأسماء الرمزية LM-V405EB و LM-V405EBW، ووفقا للمصدر، فهذه الأسماء الرمزية تخص بالفعل النسخة الأوروبية من الهاتف LG V40 ThinQ.

نحن نعرف جيدًا أن هذا هو الهاتف الرائد الأحدث من شركة LG نظرًا إلى أن جميع الطرازات الحالية من الهاتف تستخدم أسماء رمزية مماثلة. ولكن إذا كان هناك أي شك، فإن إتحاد الطاقة اللاسلكية لديه صورة مرافقة للإعلان، وهي تظهر الواجهة الأمامية للهاتف LG V40 ThinQ.

بعض المصادر كشفت كذلك بأن شركة LG تعمل على تطوير نظام التشغيل الخاص بالنسخة الأوروبية من الهاتف LG V40 ThinQ يحمل البنية رقم LMV405EB-EUR-XX-NOV-30-2018+0. اللاحقة EUR هي إختصار لعبارة Europe والتي تعني أوروبا، وهذا ما يعني بدوره بأن الهاتف LG V40 ThinQ سيصل أخيرًا إلى أوروبا. نحن ننتظر فقط تأكيدًا على التفاصيل الأخرى مثل السعر وموعد الإطلاق. نأمل أيضًا أن يصل الهاتف مع نظام Android 9 Pie لينضم إلى الهاتف LG G7 One الذي يعتبر الجهاز الوحيد من شركة LG الذي تم ترقيته إلى هذا الإصدار الجديد من نظام الأندرويد.

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