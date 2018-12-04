Vivo تبدأ رسميًا حملة التشويق للهاتف المزدوج الشاشة Vivo NEX 2

فاطمة أيت طالب - دبي - خليفة الهاتف Vivo NEX في طريقه إلينا، فقد قامت شركة Vivo للتو بنشر أول إعلان تشويقي لهذا الهاتف على موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت. وظهرت بعض الصور الرائعة لهذا الهاتف في متجر الشركة على شبكة الإنترنت، بينما بدأت الحملة الترويجية في منتدى الشركة والتي ستعطي من خلالها وحدة واحدة من هذا الهاتف لشخص محظوظ واحد.

من المرجح أن يتم إطلاق الهاتف Vivo NEX 2 في اليوم 11 من شهر ديسمبر الجاري نظرًا إلى أن هذا العرض سينتهي يوم الإثنين المقبل، وتخطيط الشركة لعقد مؤتمر كبير لأعضاء مجتمعها في اليوم التالي. ومن المرجح أن يكون هناك خيار الحصول على هذا الهاتف مع 10GB من الذاكرة العشوائية، وذاكرة داخلية بحجم 128GB، وفقا لأحد المستخدمين على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo.

تحتوي الصفحة الخاصة بالهاتف Vivo NEX القادم على ثلاث فيديوهات غامضة. وبالنسبة للفيديو الأول فهو يشوق لثلاث كاميرات في الخلف. أما بالنسبة للفيديو الثاني، فهو يكشف عن الواجهة الخلفية للهاتف والتي تضم وحدة دائرية للكاميرا. ومن المحتمل أن يكشف الفيديو الثالث عن حلقة LED المحيطة بوحدة الكاميرا.

ما زلنا في إنتظار أي معلومات حول المواصفات التقنية للهاتف Vivo NEX 2، ولكن من المرجح أن يأتي هذا الهاتف مع المعالج Snapdragon 845، ومع شاشة AMOLED في الواجهة الأمامية مع مستشعر لبصمات الأصابع داخلها، فضلا عن واجهة FunTouchOS معدلة بشكل كبير، وشاشة ثانية في الخلف على غرار الهاتف Nubia X من شركة ZTE.

من المحتمل أن يكلف الهاتف Vivo NEX 2 أكثر من 650 دولار أمريكي، وربما نراه في أوروبا مقابل 849 يورو إذا كانت توقعاتنا صحيحة.

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