شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يسعى للعثور على العناوين البريدية لـ4 مليارات مستخدم.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتشف موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، أن هناك 4 مليارات شخص يستخدمون الموقع وليس لديهم عنوان بريدى، وهو ما سوف تقوم المنصة على تغييره من خلال استخدام الذكاء الاصطناعى، وفقا لما نشره موقع "01 نت" الفرنسى.

وقال الموقع أن من أجل السماح لأكبر عدد من سكان الكوكب بالحصول على عنوان بريدى، دفع "فيس بوك" بالشراكة مع MIT لاستخدام أحدث تقنيات صور الأقمار الصناعية، من أجل تحديد أماكن المستخدمين.

ووفقا لدراسة أجراها معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، فهناك ما يقرب من 7.5 مليار شخص فى الكوكب، منهم 4 مليارات غير معلوم مكانهم بالنسبة لفيس بوك، وذلك بسبب طبيعة الأراضى والسهول، موضحة أن عدم وجود عنوان بريدى يمكن أن يتسبب فى مشكلة، مما يعرقل الحصول على الرعاية، أو الإغاثة.

وبدأ فريق العلماء المكون من باحثين في MIT و فيس بوك، بتدريب الخوارزميات على التعرف على المسارات وعزلها على صور الأقمار الصناعية.