شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تطور روبوت رباعى الأرجل قادرًا على الجرى وصعود الأدراج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طورت جامعة "تشجيانج" شرقى الصين روبوتًا مزودًا بأربعة أرجل، قادرًا على الجرى وصعود الأدراج.

وقال المطور الرئيس للروبوت المذكور فى جامعة تشجيانج "تشو تشيو قوه" -فى تصريحات اليوم الثلاثاء- إن الروبوت الجديد "جيوينج" ذى الأرجل الأربعة القصيرة يستطيع حمل 20 كيلوجرامًا من الأغراض، ويبلغ طوله مترًا واحدًا، وارتفاعه 60 سنتيمترًا ووزنه 70 كيلو جرامًا، مشيرًا إلى أنه روبوتًا كهربائيًا بالكامل قادر على العمل المتواصل لنحو ساعتين بعد كل عملية شحن كاملة، فضلًا عن قدرته على الجرى بسرعة قصوى بأكثر من ستة كيلومترات فى الساعة.

وأضاف "قوه" أن الروبوت جيوينج يتعامل مع الصدمات بشكل أفضل نظرًا لتكنولوجيا التوازن المزود بها، إلى جانب قدرته على معاودة الجرى، متابعًا أنه يعد تجسيدًا لأحدث تكنولوجيا الروبوتات رباعية الأرجل فى آسيا، حيث من المتوقع أن يتم استخدام هذه التكنولوجيا للقيام بأعمال فحص السلامة والأمان واللوجستيات والتعليم والأبحاث.