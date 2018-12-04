"أمطار غزيرة وأتربة".. طقس سيء يضرب البلاد

كتب: ضياء السقا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس الأربعاء، سيكون مائلا للبرودة شمالا حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا.

وتشهد البلاد موجة من الطقس السيء والأمطار، وتوقفت حركة الصيد والملاحة بعددٍ من الموانئ البحرية.

وأضافت الهيئة في بيان لها، أنه تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجة البحرى والقاهرة، تكون رعدية وغزيرة أحيانا على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها جنوبية غربية تنشط على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وسيناء، تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة كما تنشط على البحر المتوسط، مما يؤدى إلى إضطراب الملاحة البحرية.

أما بالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر، ستتأرجح بين معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة الأربعاء على محافظات ومدن مصر:

القاهرة العظمى 20 والصغرى 15 درجة

الإسكندرية العظمى 19 والصغرى 12

مطروح العظمى 18 والصغرى 12

سوهاج العظمى 21 والصغرى 8

قنا العظمى 22 والصغرى 12

أسوان العظمى 23 والصغرى 12