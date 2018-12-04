IDC: سوق الأجهزة القابلة للارتداء يحقق نموًا كبيرًا خلال الربع الثالث من 2018

بلغت الشحنات العالمية للأجهزة القابلة للارتداء 32 مليون وحدة في الربع الثالث من عام 2018، بزيادة 21.7% عن العام السابق وفقًا للبيانات الصادرة عن شركة أبحاث السوق “آي دي سي” IDC ضمن تقريرها الفصلي العالمي للأجهزة القابلة للارتداء.

وبحسب تقرير “آي دي سي”، فإن منتجات جديدة من أمثال “فيتبيت” Fitbit و “جارمين” Garmin وهواوي ساعدت الفئة الأساسية من الأجهزة القابلة للارتداء على العودة إلى النمو خلال هذا الربع. ومن العوامل المحركة الأخرى نمو الطلب في أسواق مثل آسيا المحيط الهادي (باستثناء اليابان)، والتي تمثل أكثر من نصف جميع الشحنات، إذ نمت بنسبة 21.4% مقارنة بالعام السابق.

وفي الوقت نفسه، شهد ثاني أكبر سوق في العالم، وهو الولايات المتحدة، انخفاضًا في معدل النمو السنوي بنسبة 0.4% بعد انتقاله من كونه سوقًا يحركه المستخدمون الجدد على هذه الفئة من الأجهزة إلى سوق يعتمد على المستخدمين الذي يقومون بترقية أو تبديل أجهزتهم.

ووفقًا لتقرير “آي دي سي”، فإن من أسباب نمو سوق الأجهزة القابلة للارتداء هو أن المستهلكين أصبحوا يميلون إلى شراء الأساور الإلكترونية التي أصبحت، مع المزايا الجديدة، قريبة من الساعات الذكية.

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وبحسب التقرير أيضًا، فقد قادت شركة شاومي الصينية السوق خلال الربع الثالث من عام 2018، وذلك بفضل سوارها الإلكتروني Mi Band 3، الذي بلغت شحناته أكثر من 6.9 مليون وحدة، ليشكل ما نسبته 21.5% من إجمالي السوق. كما ذكر التقرير أن شاومي أصبحت تتمتع بحضور قوي خارج الصين، وذلك في أسواق مثل الهند، وأوروبا، والشرق الأوسط وأفريقيا.

وفي المركز الثالث، جاءت شركة آبل مع بلوغ عدد شحناتها 4.2 مليون وحدة، ثم فيتبيت مع شحن 3.5 مليون وحدة، ثم هواوي التي شحنت 1.9 مليون وحدة، ثم أخيرًا سامسونج التي شحنت 1.8 مليون وحدة.

وفيما يتعلق بمعدل النمو السنوي، فقد كانت سامسونج، رغم أنها في المركز الأخير، هي الأسرع نموًا بنسبة 91% مقارنة بالربع الثالث من 2017، ثم شاومي بفارق بسيط بواقع 90.9%، ثم آبل بنسبة نمو سنوي قدرها 54%، ثم هواوي بنسبة 20.3%، أما فيتبيت فقد شهدت انخفاضًا بنسبة 3.1%.

يُشار إلى أن شركة “آي دي سي” كانت قد توقعت في شهر أيلول/سبتمبر الماضي أن تهيمن الساعات الذكية على نصف سوق الأجهزة القابلة للارتداء بحلول عام 2022.