مايكروسوفت تدعم لحظيًا تحويل الكلام إلى نص مكتوب ضمن مكالمات سكايب

أعلنت شركة مايكروسوفت يوم الاثنين عن إطلاق ميزة جديدة لخدمة التراسل سكايب تحول لحظيًا الكلام أثناء المكالمات المرئية إلى نص مكتوب، وذلك في مسعى منها لتسهيل وصول واستفادة المستخدمين من ذوي الاحتياجات الخاصة، مثل الصُّم، من الخدمة.

وأوضحت شركة البرمجيات الأمريكية في منشور على مدونة سكايب أن كل ما يُقال أثناء المكالمات سوف يُحول إلى نص بالاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها. وأضافت أن هذه الميزة تأتي دعمًا منها لإحدى مبادرات الأمم المتحدة.

وقالت مايكروسوفت إن الميزة الجديدة متاحة اعتبارًا من اليوم في الإصدار الأحدث من برنامج سكايب ضمن المكالمات الفردية والجماعية. وأضافت الشركة أن الميزة سوف تدعم أكثر من 20 لغة ولهجة في الأسابيع المقبلة.

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وفي منشور منفصل، أعلنت مايكروسوفت عن إطلاق ميزة مشابهة ضمن تطبيق العروض التقديمية بوربوينت، ولكنها سوف تتوفر اعتبارًا من شهر كانون الثاني/يناير المقبل.

وتعرض الميزة الجديدة ضمن بوربوينت تحويلًا لحظيًا لكلام المقدم إلى نص مكتوب بذات اللغة أو ترجمته إلى لغة أخرى لحظيًا أيضًا. ومع إطلاق الميزة سوف تدعم إظهار كلام المقدم بأكثر من 10 لغات محكية، أو إظهار عرض النصوص على الشاشة بأكثر من 60 لغة نصية.

هذا، ويمكن تنزيل الإصدار الأخير من برنامج سكايب من هنا.