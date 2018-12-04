الهاتف OnePlus 6T McLaren Edition سيصل إلى الصين يوم 14 ديسمبر

فاطمة أيت طالب - دبي - سيتم إطلاق الهاتف OnePlus 6T McLaren Edition لأول مرة على مستوى العالم في اليوم 11 ديسمبر بالعاصمة البريطانية لندن، في حين سيتم إطلاقه في الهند في اليوم التالي. وبالنسبة للسوق الصيني، فسوف يحصل على الهاتف OnePlus 6T McLaren Edition في اليوم 14 ديسمبر.

تم الكشف عن هذا التاريخ بشكل رسمي من قبل شركة OnePlus نفسها من خلال حسابها الرسمي على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo. سيتم عرض الهاتف OnePlus 6T McLaren Edition في حدث خاص في مدينة شنتشن الصينية.

ليست هناك في الوقت الراهن أي تفاصيل حول الهاتف OnePlus 6T McLaren Edition، ولكن هناك فرصة جيدة أن يأتي هذا الهاتف مع 10GB من الذاكرة العشوائية، ومع 256GB من الذاكرة الداخلية. وفي حالة إذا نظرنا إلى النسخ الخاصة من هواتف OnePlus السابقة، فيمكننا أن نتوقع طلاء جديد مع شعار McLaren في الواجهة الخلفية للهاتف، وبعض المحلقات الحصرية في علبة الهاتف، وربما ثيم McLaren في نظام التشغيل للهاتف.

المصدر.