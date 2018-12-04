سامسونج بدأت بتجميع هواتف Galaxy M Series في الهند تأهبًا لإطلاقها في بداية 2019

فاطمة أيت طالب - دبي - بدأت شركة سامسونج بتجميع سلسلة هواتف Galaxy M Series الجديدة في الهند، ومن المتوقع أن يتم إطلاقها في مطلع العام 2019.

وبحسب ما ورد من بعض المصادر المطلعة على خطط شركة سامسونج، فيبدو أن الشركة الكورية الجنوبية بدأت حاليًا بتجميع الهواتف Galaxy M10 و Galaxy M20 و Galaxy M30 في مصنعها المتواجد في منطقة نويدا بالهند. ونظرًا إلى أن سلسلة هواتف Galaxy M Series ستكون متوفرة بشكل حصري على الأرجح في الهند، فمن المنطقي أن تقوم شركة سامسونج بتصنيعها هناك لتجنب ضرائب الإستيراد.

يقال بأن سلسلة هواتف Galaxy M Series ستحل محل السلسلتين Galaxy J Series و Galaxy On Series القديمة وستأتي مع خيارات واسعة على مستوى الذاكرة. سيستخدم الهاتف Galaxy M10 المعالج Exynos 7870 مع 3GB من الذاكرة العشوائية مع العلم بأن بعض الشائعات إقترحت إمكانية قدوم بعض الطرازات من سلسلة هواتف Galaxy M Series إن لم يكن كلها مع شاشات مزودة بقُطوع، على الرغم من أنه لا يزال من غير الواضح كيف سيكون تصميم هذه القُطوع.

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