اللاعبون في الولايات المتحدة أنفقوا 9.1 مليار دولار في الربع الثالث من هذا العام وحده

فاطمة أيت طالب - دبي - ربما يدرك الكثيرون أن قطاع الألعاب مربح للغاية، ولكن إلى أي حد هو مدر للدخل؟ حسنًا، وفقا للإحصائيات والأرقام الصادرة من مؤسسة NPD Group المتخصصة في بحوث السوق، فقد إتضح أن اللاعبون في الولايات المتحدة الأمريكية أنفقوا ما يصل إلى 9.1 مليار دولار أمريكي على الألعاب الرقمية في الربع الثالث من هذا العام وحده.

هذا مبلغ ضخم من المال، ووفقا لمؤسسة NPD Group المتخصصة في بحوث، فهذا يمثل زيادة قدرها 24 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. وبخلاف هذه الأرقام، فإن الأموال التي تم إنفاقها على ألعاب الفيديو مثل الألعاب نفسها، وملفات DLC، والإشتراكات بلغت 7.9 مليار دولار أمريكي، وهذا ما يمثل زيادة بنسبة 25 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. كما وجد التقرير أن الألعاب مثل Fortnite و Marvel Spider-Man و Madden NFL 19 و NBA 2K19 و Candy Crush Saga لها تأثير إيجابي على المبيعات أيضًا.

وفيما يتعلق بالإنفاق على الأجهزة، فقد نمت المبيعات بنسبة 11 في المئة لتصل إلى 737 مليون دولار أمريكي بينما شهدت مبيعات ملحقات الألعاب، بما في ذلك سماعات الرأس وبطاقات الألعاب وما إلى ذلك من الملحقات الأخرى زيادة بنسبة 44 في المئة. ووفقا للمحلل Mat Piscatella في شركة NPD Group، فقد صرح بالقول : ” يستمر سوق ألعاب الفيديو في الولايات المتحدة بالازدهار بفضل الألعاب الجذابة التي تعمل على توسيع السوق، مما يؤدي إلى زيادة الإنفاق على الأجهزة والملحقات والبرمجيات “.

وأضاف : ” مع المبيعات القوية للألعاب الحديثة مثل Marvel Spider-Man و NBA 2K19، بالإضافة إلى الألعاب التشاركية مثل Fortnite، فيبدو أنه لا يوجد تباطؤ في المبيعات مما ينذر بعائدات ضخمة خلال موسم العطلات. وكما قلنا سابقًا، فهذه الأرقام تمثل السوق الأمريكي فقط، لذلك إذا أخذنا بقية العالم في الإعتبار، فقد يكون هذا الرقم أكبر بكثير.