Uber مهتمة وفقا لتقرير جديد بالإستحواذ على شركة ناشئة متخصصة في تأجير الدراجات

فاطمة أيت طالب - دبي - سوق تأجير الدراجات لا يزال في بدايته، ولكن هناك إهتمام كبير يحيط بهذا السوق. هناك عدد قليل من الشركات الناشئة التي برهنت للجميع عن قدرتها على المنافسة بقوة في هذا السوق ويتم الآن التفاوض معها من قبل الشركات الكبرى من أجل الإستحواذ عليها. وتماشيا مع ذلك، فقد تردد الآن بأن شركة Uber تجري مفاوضات مع شركتين متخصصتين في تأجير الدراجات بحيث تهدف الشركة إلى إبرام صفقة بمليارات الدولارات في هذا السوق الناشئ.

ويشير التقرير الصادر من موقع The Information إلى أن شركة Uber تجري محادثات مع شركة Bird بشأن صفقة إستحواذ محتملة بقيمة مليارات الدولارات. وفي حالة فشل هذه المحادثات، يقال بأن شركة Uber تعتزم إجراء محادثات مع شركة Lime التي تعتبر المنافسة الرئيسية لشركة Bird.

لدى شركة Uber بالفعل علاقة مع Lime، فهي تملك حصة قليلة في هذه الشركة الناشئة. وقد تعاونت كلا الشركتين في وقت سابق من هذا العام لإحضار الدراجات الكهربائية إلى شبكة النقل التابعة لشركة Uber لأول مرة على الإطلاق. ويضيف التقرير أن شركة Uber تريد أن تبرم الصفقة بسرعة، وتتطلع إلى توقيع واحدة مع Bird أو Lime قبل نهاية هذا العام.

أخبر الرئيس التنفيذي لشركة Bird، السيد Travis VanderZanden الصحفيين مؤخرًا أن الشركة الناشئة ليست للبيع، ولكنه لم ينفي المحادثات الجارية مع شركة Uber، لذا قد يكون هذا تكتيكًا تفاوضيًا أيضًا. سوف تتحدث شركة Uber حقًا عن هذا الأمر فقط في حالة إذا تمكنت من التوصل إلى إتفاق مع أي من الشركتين.