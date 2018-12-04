المحللين يتوقعون أن تتخطى مبيعات Nintendo Switch مبيعات Playstation 4 في العام 2019

فاطمة أيت طالب - دبي - جهاز Nintendo Switch يقوم بعمل جيد، ونجح في طمس الفشل الذريع الذي تكبده جهاز Nintendo Wii U، ولكن هل يمكن لجهاز Nintendo Switch أن يتفوق على أجهزة الألعاب المنزلية الأخرى؟ حسنًا، وفقا لتقرير جديد صدر مؤخرًا من مؤسسة Strategy Analytics المتخصصة في بحوث السوق، فيبدو أنها تعتقد بأنه بمقدور جهاز Nintendo Switch أن يقوم بذلك، وخاصة في العام 2019 حيث تتوقع أن تتخطى مبيعاته مبيعات جهاز Playstation 4.

ووفقا لتوقعات المحللين في مؤسسة Strategy Analytics، فمن المتوقع أن تقوم شركة Nintendo ببيع 17.3 مليون وحدة من جهاز Nintendo Switch في جميع أنحاء العالم خلال العام 2019، في حين ستتمكن شركة Sony من بيع 17.1 مليون وحدة فقط من الجهازين Playstation 4 و Playstation 4 Pro. وعلاوة على ذلك، فالمحللون في مؤسسة Strategy Analytics يتوقعون أن تقوم شركة مايكروسوفت ببيع 10 ملايين وحدة فقط من الجهازين Xbox One و Xbox One X في العام 2019.

وبطبيعة الحال، يبقى أن نرى ما مدى دقة هذا التقرير، ولكن المحللون في مؤسسة Strategy Analytics متفائلون بشأن جهاز Nintendo Switch. ومع ذلك، على الرغم من أن شركة Nintendo ستحصد مبيعات أكبر في العام المقبل، فلا تزال أجهزة الألعاب المنزلية من شركة Sony هي من تهيمن على المشهد وتمثل ما يقرب من نصف جميع أجهزة الألعاب المنزلية علمًا أن 84 في المئة من أجهزة Sony ستكون من الطرازين Playstation 4 و Playstation 4 Pro.

لدى شركة Nintendo بعض الألعاب التي تنتظر فرصتها لتشق طريقها إلى السوق، ونحن على يقين من أن هذه الألعاب ستساهم في تحفيز مبيعات Nintendo Switch، ومن بين هذه الألعاب نذكر لعبة Super Smash Bros.Ultimate التي ستصدر هذا الأسبوع. ستكون هناك أيضًا لعبة Pokemon RGB جديدة تمامًا، بالإضافة إلى أننا نتوقع أن تكون هناك المزيد من الألعاب التي يجري تطويرها في الخفاء والتي لم يتم الإعلان عنها بعد.