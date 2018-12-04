سماعات AirPods مع تقنية الشحن اللاسلكي ستصل في الربع الأول من العام المقبل

فاطمة أيت طالب - دبي - سماعات الأذن اللاسلكية AirPods من شركة آبل تشهد مبيعات قوية منذ تقديمها في العام 2017. ووفقا للمحلل الصيني البارز Ming-Chi Kuo، فإن شركة آبل تخطط لترقية هذه السماعات في الربع الأول من العام المقبل، وإطلاق طراز جديد تمامًا من هذه السماعات في العام 2020. وبالنسبة لسماعات AirPods الجديدة التي ستصل في الربع الأول من العام المقبل، فهي ستضم علبة تدعم تقنية الشحن اللاسلكي.

العلبة الحالية لسماعات AirPods تقبل الشحن عن طريق كابل Lightning فقط، ولكن العلبة الجديدة ستضم مكونات جديدة ومفاصل جديدة، وتصميم جديد لتحمل حرارة أعلى. وفقا للمحلل Ming-Chi Kuo، فهو يتوقع إرتفاع التكلفة بنسبة 60 في المئة.

لم يكشف لنا Ming-Chi Kuo عن الكثير من التفاصيل حول سماعات AirPods القادمة في العام 2020، ولكن الشائعات السابقة إقترحت أنها ستكون قادرة على مقاومة المياه، وستدعم الأمر الصوتي Hey Siri لتشغيل المساعد الرقمي Siri، فضلا عن إمتلاكها لتقنية إلغاء الضوضاء. وعلاوة على ذلك، فالمحلل Ming-Chi Kuo لم يتحدث كذلك عن قاعدة الشحن اللاسلكي AirPower التي كشفت عنها شركة آبل في العام 2017. وفي حالة إذا أصبحت سماعات AirPods تدعم الشحن اللاسلكي، فلا يسعنا إلا أن نأمل في النهاية أن نشهد قاعدة الشحن اللاسلكي AirPower تصل إلى السوق.

المصدر.