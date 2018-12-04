مركز الاعلام الرقمي : تويتر توقف حساب غرّد "جورج بوش في الجحيم"

الخليج 365/ بغدادافاد مركز الاعلام الرقمي، الثلاثاء، بأن منصة تويتر أوقفت حساباً يسخر من الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الأب، الذي توفي قبل أيام.

وأضاف المركز أن الحساب الذي حمل عنوان المستخدم "@georgeisinhell”، وتم ايقافه، غرّد بعد عدة ساعات من وفاة الرئيس بوش، وكتب "اللعنة ؛ انها حارة هنا"، ثم استمر بالتغريد "جورج بوش من الجحيم!"، مما جعل الكثير من المغردين يلتقطون صوراً عديدة لتغريداته قبل ان يقوم تويتر بإيقاف الحساب نهائيا.



وأوضح المركز، أن شركة تويتر لا تقوم بحذف الحسابات الساخرة في العادة، حيث لاتعتبرها مخالفة لقوانين المنصة او انتحالاً للشخصية، مشيرا إلى أن قيام تويتر بحذف هذا الحساب يعتبر "اجراءاً مبهماً لاينسجم مع معاييره" المتعلقة بالحسابات الساخرة وطرق التعامل معها.