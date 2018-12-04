سقوط أمطار اليوم وغدا.. وتحذيرات لسكان المناطق الجبلية

صدى البلد - سلمى عبد الناصر



أصدر مركز التنبؤ بفيضان النيل بوزارة الموارد المائية والري، نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار بالمركز بقطاع التخطيط وخرائط الأمطار على أنحاء الجمهورية على مدار الأيام المقبلة.

وأظهرت النتائج الأولية للتنبؤ بالطقس، احتمالية سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، اليوم الثلاثاء، على السواحل الشمالية والجنوبية للبحر الأحمر.

ومن المتوقع غدا الأربعاء، سقوط أمطار غزيرة على السواحل الشمالية الغربية قد تمتد إلى الإسكندرية وتقل شدتها كلما اتجهنا داخل مطروح، ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة على الوجه البحري...