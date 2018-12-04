كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| مذيع الذكاء الاصطناعي.. كيف تمت برمجته؟ استخدمت الصين في الشهر الماضي أول مذيع يعتمد على الذكاء الاصطناعي لتقديم نشرة الأخيار. التقرير التالي لموقع العربية.نت يكشف كيف تمت برمجة هذا المذيع.

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