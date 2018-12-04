تكنولوجيا: مايكروسوفت تستعد لإستبدال متصفح Edge في ويندوز 10

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت تسريبات جديدة اليوم عن خطط عملاق البرمجيات لإستبدال متصفح Edge بمتصفح إفتراضي جديد في ويندوز 10 يرتكز على محرك Google Chrome.

لم يحقق متصفح edge الإنتشار المتوقع من مايكروسوفت رغم الكثير من المحاولات لتحديث وتطوير المتصفح على نظام تشغيل ويندوز 10، وهو السبب الذي يدفع مايكروسوفت اليوم لتطوير متصفح إفتراضي جديد لنظام التشغيل يرتكز على محرك جوجل كروم لجذب المستخدمين بشكل أفضل.

وقد حاولت مايكروسوفت التسويق لمتصفح Microsoft Edge لتصل إلى الإنتشار الذي عرف في متصفح Explorer في السابق، إلا أنها قررت في النهاية إستخدام محرك Google Chrome في متصفح إفتراضي جديد لنظام تشغيل ويندوز 10، لجذب مستخدمي متصفح مايكروسوفت وكروم على حد سواء.

كما تشير التوقعات إلى أن المتصفح الإفتراضي الجديد من مايكروسوفت سيضم الملحقات ذاتها التي عرفت في متصفح كروم ليحقق الإنتشار بشكل أفضل، أيضاً من المتوقع أن ينتهي عمل متصفح Edge ما أن ينطلق المتصفح الجديد على نظام تشغيل ويندوز 10.

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