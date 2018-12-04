صور تستعرض لنا تصميم الهاتف +Galaxy S10، وفيديو يستعرض لنا نسخة 5G من الهاتف

فاطمة أيت طالب - دبي - عملية تطوير الهاتف Galaxy S10 قد تكون بلغت مراحل أكثر تقدمًا مما كنا نتوقع، فقد قامت شركة سامسونج بإستعراض نسخة أولية من هذا الهاتف تدعم شبكات الجيل الخامس 5G، على الرغم من أنه كان من المفترض أن يتم الكشف عن النسخة المتوافقة مع شبكات الجيل الخامس 5G من الهاتف Galaxy S10 في شهر مارس المقبل، وذلك بعد شهر من إطلاق نسخة 4G LTE.

النسخة الأولية من الهاتف Galaxy S10 المتوافق مع شبكات الجيل الخامس 5G تشبه إلى حد كبير الهاتف Galaxy S9، فهي لا تضم أي قطع أو ثقب على الشاشة. فقط إطار بارز في الجزء السفلي والعلوي من الشاشة. وفيما يلي بعض الصور لهذه النسخة الأولية، ولكننا نعتقد بأن النسخة الرسمية من الهاتف Galaxy S10 المتوافق مع شبكات 5G ستأتي بتصميم مختلف قليلاً.

التالي هي صور حاسوبية لنموذج ثلاثي الأبعاد من الهاتف +Galaxy S10 تم إعدادها من قبل المسرب الفرنسي الشهير OnLeaks بالتعاون مع 91Mobiles. وكما تلاحظون، شاشة هذا الهاتف تضم ثقبًا من أجل الكاميرا الأمامية المزدوجة، وفي الواجهة الخلفية نلاحظ وجود ثلاث كاميرات بوضعية أفقية على غرار الكاميرا الخلفية للهاتف Galaxy Note 9 يتواجد بجانبها الفلاش ومستشعر ضربات القلب. وبالعودة إلى الشاشة، فقد تردد بأنها ستأتي بقطر 6.4 إنش وستضم مستشعر لبصمات الأصابع يعمل بالموجات فوق الصوتية.

وبالإضافة إلى ذلك، فقد تم كذلك تسريب صور تستعرض لنا عملية فتح صندوق الهاتف +Galaxy S10، ولكننا لسنا متأكدين حتى الآن من دقة هذه التسريبات. وبالعودة إلى التقارير السابقة، فقد تردد بأن الهاتف +Galaxy S10 سيكلف إبتداء من 1000 دولار أمريكي.

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