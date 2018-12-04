براءة إختراع جديدة تكشف عن هاتف Sony القابل للطي

فاطمة أيت طالب - دبي - الآن بعدما قامت شركة سامسونج رسميًا بالكشف عن هاتفها الذكي القابل للطي، فقد إتضح أن الشركة الكورية الجنوبية ستدخل في سباق مع الشركات المنافسة الأخرى في سوق الهواتف الذكية القابلة للطي. لقد كانت Sony تلتزم الصمت عندما يتعلق الأمر بهذا الشأن، ولكن هذا لا يعني بأن الشركة لم تفكر في هذا النوع من الأجهزة.

في براءة إختراع تم إكتشافها مؤخرًا من قبل موقع LetsGoDigital، يبدو أن شركة Sony قدمت براءة إختراع لهاتف ذكي قابل للطي. ومع ذلك، براءات الإختراع أصبحت الآن عبارة عن تصاميم فقط، مما يعني أن شركة Sony قد تحاول ببساطة حماية فكرة ما لديها والتي يمكنها بعد ذلك ترخيصها للشركات الأخرى، وبالتالي فليس هناك ما يضمن بأنها ستتحول إلى منتج فعلي.

ومع ذلك، إنطلاقًا من ما يمكن أن نستخلصه من براءة الإختراع هذه، فيبدو أن هاتف Sony القابل للطي المجسد في براءة الإختراع هذه عبارة عن هاتف مستقبلي، فهو يضم شاشة شفافة تمامًا في الوسط. ويبدو أن هذا يشير إلى أنه لن يكون هناك مفصل، وفي حالة إذا كان هناك واحد، فسوف يكون في إطار الهاتف نفسه، مما يعني أن الشاشة ستكون مرنة تمامًا.





الفكرة وراء الشاشة الشفافة هي أنه يمكن إستخدامها من كلا الجانبين، ومن ما يمكن أن نستخلصه من براءة الإختراع، يمكن للهاتف أن يكشف عن أي من الجانبين ينظر إليه المستخدم وسيتمكن الهاتف بعد ذلك من عرض نظام التشغيل في الهاتف وفقًا لذلك. يمكن تغييره أيضا ليشمل خلفية داكنة أو شفافة. على أي حال، كما قلنا سابقًا، لا تتحول براءات الإختراع بالضرورة إلى منتجات فعلية، لذلك لا تجعل آمالك مرتفعة عندما يتعلق الأمر بالحصول على هاتف ذكي قابل للطي من شركة Sony.