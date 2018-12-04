Huawei تكشف رسميًا عن موعد وصول الهاتف Huawei Nova 4 المزود بالكاميرا في الشاشة

فاطمة أيت طالب - دبي - هل تتذكر الصورة التشويقية التي نشرتها شركة Huawei في الأسبوع الماضي مع نجم أسود في الزاوية العليا اليسرى؟ حسنًا، لقد قامت الشركة بإزالة أي إرتباك اليوم بعدما أعادت إطلاق نفس الإعلان، ولكن مع كاميرا بدلاً من نقطة ضوئية، وكشفت بأن هذا الهاتف المجسد في الصورة سيكون Huawei Nova 4، وسيصل في اليوم 17 ديسمبر.

تم رصد هذا الهاتف بالفعل في العلن في غطاء واقي يحمي تصميم الهاتف من أعين المتطفلين، ولكن كان لا يزال واضحًا أن الهاتف يضم الكاميرا في الثقب الموجود في الزاوية العلوية اليسرى من الشاشة. ونظرًا إلى أن شركة سامسونج لم تعلن بعد عن موعد إطلاق الهاتف Galaxy A8S، فإن Huawei ستصبح أول شركة تقدم هاتفًا بهذا الحل غير المعتاد.

وصل الهاتف Huawei Nova 3 في شهر يوليو الماضي مع المعالج HiSilicon Kirin 970، في حين كان الهاتف Huawei Nova 2S يضم المعالج HiSilicon Kirin 960. وبالتالي، هذا يقودنا إلى الإعتقاد بأن الهاتف Huawei Nova 4 الجديد سيضم المعالج HiSilicon Kirin 980 الذي رأيناه في سلسلة هواتف Huawei Mate 20 Series و Honor Magic 2.

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