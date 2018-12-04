شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عالم يحذر: التغير المناخى سيتسبب فى انهيار الحضارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر العالم البيئى والمذيع الشهير السير ديفيد أتينبارا فى خطاب صارخ موجه إلى زعماء العالم أن تغير المناخ سيتسبب فى انهيار الحضارات إذا لم توافق الحكومات على خفض الغازات المسببة للاحتباس الحرارى.

وفى حديثه فى حفل افتتاح قمة الأمم المتحدة حول تغير المناخ فى كاتوفيتشى ببولندا، أكد العالم البالغ من العمر 92 عاما، أن انقراض جزء كبير من العالم الطبيعى "فى الأفق".

وقال السير ديفيد: 'أعظم خطر ظهر منذ آلاف السنين: تغير المناخ، وإذا لم نتخذ أى إجراء، فإن انهيار حضاراتنا وانقراض جزء كبير من العالم الطبيعى يلوح فى الأفق، ولقد تكلم الناس فى العالم، ورسالتهم واضحة ، والوقت ينفد ، ويريدون منك ، وصناع القرار ، أن تتصرف الآن."

وقال أنطونيو جوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة، الذى ألقى كلمة أيضًا: "إن العالم بعيدًا عن المسار لمنع حدوث تغيّر مناخى كارثى وأننا نقع فى مشكلة ومشكلة عميقة".

وأضاف ديفيد: "إنهم يدعمونك فى اتخاذ قرارات صعبة، لكنهم مستعدون أيضًا لتقديم التضحيات فى حياتهم اليومية".

جدير بالذكر أطلقت الأمم المتحدة "ActNow.bot" الذى يساعد الناس على اكتشاف الإجراءات اليومية البسيطة التى يمكنهم اتخاذها لمعالجة تغير المناخ.