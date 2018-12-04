شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتس آب يطلق أول إعلانا تلفزيونيا لمحاربة الأخبار المزيفة فى الهند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واجهت خدمة التراسل الفورى "واتس آب" الكثير من الانتقادات للطريقة التى تتعامل بها مع الأخبار المزيفة فى الهند، إلا أنه فى أحدث خطواتها لمكافحة المعلومات المضللة، أطلقت الشركة ثلاثة إعلانات تلفزيونية فى الهند لنشر الوعى حول هذا الأمر بين مستخدميها فى البلاد.

ووفقا لما نشره موقع TNW الهولندى، فسيتم بث إعلانات تصل مدتها إلى 60 ثانية، وتعرف بـ “مشاركة الفرح، وليس الشائعات"، ويتم عرضها بعشرة لغات محلية عبر التلفزيون، وفيس بوك ويوتيوب، إذ أعلنت الخدمة عن إطلاق هذه الإعلانات قبيل انتخابات ولاية راجستان وتيلانجانا الهنديتين.

وتتناول الإعلانات قضايا إرسال أخبار مزيفة ونشر شائعات مروعة حول مجموعات واتس آب، والحاجة إلى التحقق من المعلومات المشكوك فيها الواردة من مصادر غير معروفة، خاصة وأن واتس آب كانت قد تعرضت للعديد من الانتقادات فى الهند عندما أدت رسائل الفيديو المزيفة المنتشرة على المنصة إلى العديد من عمليات الإعدام خارج نطاق القانون فى البلاد.