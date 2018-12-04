«الأرصاد» عن طقس الثلاثاء: أمطار ورياح وشبورة

(مصراوي):

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعاتها لحالة الطقس، اليوم الثلاثاء، الموافق 4 ديسمبر، لطيف على جميع الأنحاء نهارًا، بارد ليلًا، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الشمالية الغربية ومناطق من شمال الدلتا.

وأضافت أن الرؤية تقل في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة...