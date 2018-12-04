تكنولوجيا: UNOBRUSH.. فرشاة الأسنان الذكية التي تقضي على 99.9% من البكتيريا في 6 ثوان

وداعا لفرشاة الأسنان التقليدية، التي عرفناها لأول مرة في عام 1938، فقد حان وقت التخلص من أدوات تنظيف الأسنان التي اعتدناها لسنوات، بما فيها فرشاة الأسنان الكهربائية ومعجون الأسنان، فمع فرشاة الأسنان “أونوبرش” UNOBRUSH سيمكن تنظيف الأسنان والفم والتخلص من الصموغ والملوثات والبكتيريا في غضون 6 ثوان!

وأونوبرش UNOBRUSH ليست فرشاة بالشكل المعتاد، فلا شعيرات لها، وإنما هي أداة تكنولوجية متقدمة تقوم بتنظيف الأسنان عن طريق تعريضها للضوء فوق البنفسجي UV، وبذلك تقضي على 99.99% من الملوثات والبكتيريا بسرعة وأمان.

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وحققت حملة تمويل فرشاة الأسنان “أونوبرش” UNOBRUSH نجاحا كبيرا على موقع التمويل الجماعي indiegogo، ومن المقرر أن تصل إلى داعميها بحلول أغسطس القادم، وبسعر يبدأ من 109 دولارا (2,000 جنيها مصريا تقريبا).