شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رولز رويس تكشف عن سفينة ذاتية القيادة لنقل الركاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة "رولز رويس" المطورة للسيارات عما أطلقت عليه أول عبارة بحرية ذاتية القيادة بالكامل فى العالم، حيث قطعت العبارة رحلة بين مدينتى Parainen وNauvo فى فنلندا، إذ دخلت الشركة البريطانية المصنعة للسيارات فى شراكة بحثية مع شركة العبارات الفنلندية Finferries المملوكة للدولة فى شهر مايو الماضى.

ووفقا لما نشره موقع venturebeat الأمريكى، فكشفت الشركة عن خطط لتحسين سلامة السفن وكفاءتها من خلال تطوير وإثبات تقنيات العبارات ذاتية القيادة، لتكشف الشركة الآن عن أول ثمار هذا المشروع المسمى اختصارًا SVAN أو السفينة الأكثر أمانا مع القيادة الذاتية، وذلك بعدما تمكنت عبارة Falco من خوض 400 ساعة من التجارب فى بحر أرخبيل توركو.

وتم استخدام عبارة Falco مزدوجة الطرف المعدلة بقياس 53.8 متر المجهزة بمحركين من طراز رولز رويس، والتى دخلت الخدمة مع شركة Finferries فى عام 1993، والتى ضمن بداخلها مزيد من تقنيات رولز رويس لذكاء السفينة لتتمكن من التحرك بشكل ذاتى تماما خلال الرحلة، فيما أجرت العبارة رحلة العودة بواسطة التحكم عن بعد من مركز قيادة على بعد 50 كيلومتر فى توركو.

وتم تجهيز هذه العبارة بعدد كبير جدًا من أجهزة الاستشعار المتطورة التى تم دمجها مع برنامج الذكاء الاصطناعى التى تسمح للعبارة ببناء صورة مفصلة عن المناطق المحيطة بها فى الوقت الحقيقى ومع مستوى من الدقة يتجاوز مستوى العين البشرية، مما يجعلها قادرة على تحديد وتجنب الأشياء الموجودة فى جوارها بشكل مباشر.

وتم الكشف عن نظام AutoDocking والذى يسمح للعبارة بتغيير السرعة والمسار عند الاقتراب من الرصيف وإجراء الإرساء التلقائى عند خولها الميناء دون تدخل بشرى.