جوجل تجلب مساعدها الرقمي Assistant إلى خرائطها على أندرويد

بدأت شركة جوجل إطلاق نسخة مخصصة لخرائطها من مساعدها الرقمي Google Assistant، وذلك بعد أن أعلنت عن هذه الخطوة خلال المطورين Google I/O 2018 في شهر أيار/مايو الماضي.

ويمتاز هذا الدمج بين خرائط جوجل ومساعدها الرقمي بأن الأخير لا يغطي كامل الشاشة كما هو معروف، بل جزءًا صغيرًا في الأسفل لكي لا يفسد تجربة الملاحة، ويتيح للمستخدمين التركيز على الاتجاهات.

ويمكن الوصول إلى المساعد الرقمي Assistant ضمن خرائط جوجل من خلال قول عبارة Ok Google أو النقر على رمز الميكروفون الذي يظهر في الزاوية العليا اليمنى للشاشة.

وبذلك سوف يظهر من الأسفل شريط صغير يتضمن زمن الوصول والمسافة، بالإضافة إلى خيارات التحكم بالملاحة الأخرى. وخلال ساعات النهار يظهر رمز Assistant وخلفيته باللون الأبيض، وخلال الليل تظهر باللون الأسود.

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وبعد توجيه الأوامر، فإنها سوف تُنفذ في الخلفية مع إبقاء المستخدم ضمن خرائط جوجل، بما في ذلك إجراء مكالمة هاتفية، وإرسال الرسائل النصية، والاستماع إلى الصوتيات.

يُشار إلى أن جوجل قد كانت ذكرت خلال Google I/O 2018 أن إطلاق Assistant لخرائط جوجل سوف يتم خلال صيف 2018، ولكن يبدو أنها تأخرت، وهي الآن متاحة ضمن الإصدار 10.4.1 من خرائط جوجل على أندرويد.

ويمكن تنزيل النسخة النهائية من تطبيق خرائط جوجل من متجر بلاي، كما يمكن تنزيلها كملف مستقل من هنا.