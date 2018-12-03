كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “Hi-Duo Utility Light” مصباح مزدوج مصمم للخارج

متابعة-سنيار: تم إنشاء مصباح منفعة جديد يسمى Hi-Duo، خصيصًا لعشاق الهواء الطلق مما يوفر نظام إضاءة LED فريد.

ويشرح المبدعين من Miirror House المزيد عن التصميم والإلهام وراء الشعلة Hi-Duo ونظام الإضاءة في الهواء الطلق، وأكدوا أنهم يهدفون إلى تحسين تجربة الأشخاص عند الذهاب في نزهات ليلية، والمشي لمسافات طويلة من خلال المسارات، والتخييم، وحتى حالات الطوارئ، مما دفعهم إلى إعادة تعريف إضاءات المرافق ووضعها في شكل جميل يجعل جميع المتحمسين للتصميم يفخرون بدعمهم.

تم تصميم هذا المنتج ليكون مصباحك الخاص بالسيارة، والتخييم، والمشي، وهو مزيج من تقنية مصباح يدوي عالي الجودة مع ضوء فانوس بغطاء ذو جودة عالية، وقد تم الجمع بين تقنيتي الإضاءة الضروريتين في تصميم أنيق واحد.

“Hi-Duo Utility Light” متاح للدعم عبر Kickstarter هذا الأسبوع، ويسعى مطوروه لحصد 200000 دولار أمريكي من التبرعات، للمرور بمنتجهم إلى الإنتاج، وتبدأ التعهدات من 159 دولارًا أمريكيًا أو ما يقرب من 125 جنيهًا إسترلينيًا، ومن المتوقع أن يبدأ شحنه إلى الداعمين في ديسمبر 2019.