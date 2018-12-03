شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمازون تختبر تقنية للتسوق دون الحاجة إلى الكاشير بالمتاجر الكبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير جديد أن شركة أمازون تعمل حاليًا على تطوير تقنية جديدة للتسوق دون الحاجة إلى الدفع عند "الكاشير" داخل المتاجر الكبيرة، إذ تختبر الشركة هذه التقنية فى الوقت الحالى فى مدينة سياتل فى ولاية واشنطن الأمريكية.

ووفقا لما نشره موقع The Verge الأمريكى، فرغم أن التقنية الجديدة تعمل بشكل مقبول فى المتاجر الصغيرة، إلا أن الأمر صعب تنفيذها فى المتاجر الكبرى، خاصة وأن المساحة واسعة للغاية، كما أن عدد المنتجات يكون أكبر، مع ملاحظة أن نظام التسوق بدون دفع، مطبق فعليًا فى الوقت الراهن فى بعض متاجر Amazon Go، وهو يسمح للمتسوقين بشراء ما يريدون بمساعدة تطبيق على الهاتف الذكى يقوم بتتبع كافة المشتريات لحظيًا عن طريق كاميرات، وفى النهاية يخصم ثمنها من رصيد بطاقة الائتمان المخزنة ضمن التطبيق.

وكانت شركة أمازون قد افتتحت أول متجر يقدم هذه التقنية بمدينة سياتل فى يناير الماضى، ثم توسعت إلى مدينتى شيكاغو وسان فرانسيسكو، فيما تشير التقارير إلى أن أمازون تهدف إلى فتح ما يصل إلى 3000 متجر بحلول عام 2021 يدعم هذه التقنية، وهو ما يسمح لها بالتنافس مع سلاسل متاجر كبرى مثل CVS وWalmart.