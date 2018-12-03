تكنولوجيا: سامسونج تكشف عن هاتف Galaxy A8s في 10 من ديسمبر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إشتعل التنافس بين عمالقة تصنيع الهاتف لتحقيق الريادة والإعلان عن الهواتف المميزة بالثقب في الشاشة الذي يضم الكاميرة الأمامية، وفي إطار هذا التنافس أعلنت العملاق الكوري عن مؤتمر Galaxy A8s القادم في 10 من ديسمبر.

بعد إعلان هواوي مؤخراً عن موعد مؤتمرها القادم للكشف رسمياً عن هاتف nova 4، سارعت العملاق الكوري أيضاً بإطلاق إعلان تشويقي حددت فيه موعد 10 من ديسمبر لإطلاق هاتف Galaxy A8s.

ويعد كلاً من هاتف Galaxy A8s وأيضاً nova 4 من إصدارات هذا العام المتوسطة، لكن يضم كلا الهاتفين تصميم جديد هذا العام في الشاشة للإستفادة من العرض الكامل، وذلك من خلال تصميم يضم ثقب في الشاشة للكاميرة الأمامية وهي الشاشة التي عرفت في براءة إختراع سامسونج بشاشة Infinity-O.

أيضاً وفقاً للإعلانات التشويقية لكلا الهاتفين، فإن التصميم يتميز بحواف نحيفة في الجهة السفلية، كما تأتي كاميرة السيلفي مدمجة في الشاشة في نفس الجهة العلوية إلى يسار الشاشة.

ومن المقرر أن يتم الإعلان الرسمي أيضاً عن كلا من هاتفين Galaxy A8s وnova 4 في الصين، أيضاً من المتوقع أن يأتي هاتف P30 بنفس التصميم المميز بثقب في الشاشة، بينما يختلف تصميم الإصدارات المميزة من هواتف سامسونج Galaxy S10 إلى حد ما العام المقبل.

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