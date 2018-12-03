اليوتيوب تطلق ميزة القصص ” Stories ” للمزيد من منشئي المحتوى

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت اليوتيوب كذلك بإصدار ميزة القصص الخاصة بها منذ أكثر من عام. كانت اليوتيوب تطلق على هذه الميزة إسم Reels، ولكن الشركة قامت منذ ذلك الحين بتغيير إسم هذه الميزة إلى Youtube Stories. كانت هذه الميزة متاحة لعدد محدود من اليوتيوبرز في البداية، ولكن ستتمكن قريبًا من رؤيتها في العديد من حسابات اليوتيوب الأخرى. هذا لأن اليوتيوب قامت بإطلاق هذه الميزة للمزيد من منشئي المحتوى الذين يملكون أكثر من 10 آلاف مشترك.

هناك إختلافات جوهرية بين الطريقة التي تعمل بها القصص على Snapchat و Instagram والطريقة التي تعمل بها على اليوتيوب. وفي حالة اليوتيوب، تواصل القصص الظهور لمدة سبعة أيام، وتكون مرئية للمشتركين وغير المشتركين.

وستظهر أيضا في الشريط الجانبي ” Up Next ” على اليوتيوب بجوار الفيديو. سيتمكن اليوتيوبرز الذين يستخدمون هذه الميزة من الإستجابة للمشاهدين الذين يتفاعلون مع قصصهم. سيتمكن المشجعون من ترك الأسئلة والتعليقات أيضًا. وتهدف اليوتيوب إلى توفير وسيلة أخرى لمنشئي المحتوى للتفاعل مع المشتركين لديهم بطريقة أسهل وأسرع من الإضطرار إلى إنشاء فيديو مصقول تم تعديله بشكل صحيح. معظم اليوتيوبرز الجادين يذهبون إلى حد إنشاء المحتوى لمتابعيهم. ستتيح ميزة القصص لليوتيوبرز إمكانية التفاعل مع المشاهدين بطريقة أكثر سهولة.

ستكون ميزة القصص متاحة الآن لمنشئي المحتوى الذين يملكون أكثر من 10000 مشترك. سيتمكنون من تصوير قصة جديدة من خلال فتح تطبيق اليوتيوب وإختيار الخيار ” إنشاء قصة | Create Story ” بعد النقر على أيقونة كاميرا الفيديو.