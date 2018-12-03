الخدمة الموسيقية Apple Music ستشق طريقها إلى أجهزة Amazon Echo

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة أمازون اليوم أن خدمة Apple Music ستصل إلى أجهزة Amazon Echo الخاصة بها. وسيتمكن العملاء الذين يملكون أجهزة Amazon Echo من إستخدام الخدمة الموسيقية Apple Music إبتداء من 17 ديسمبر.

ستعمل الخدمة الموسيقية Apple Music التابعة لشركة آبل على أجهزة Amazon Echo بشكل مماثل للخدمات الموسيقية الأخرى، والتي تتضمن حاليًا كل من Spotify و Pandora و Amazon Prime Music والخدمات الموسيقية المحلية الأخرى بناء على مكان المستخدم. ولإعداد Apple Music، سيتوجب عليك تسجيل الدخول من خلال تطبيق Amazon Alexa على هاتفك وعند إكتمال العملية، يمكنك أن تطلب من المساعد الرقمي Alexa تشغيل الأغاني على Apple Music. وبطبيعة الحال، هذه الخطوة مثيرة للدهشة ولكن مع ذلك نرحب بها. لدى آبل مكبر الصوت الذكي الخاص بها Apple HomePod، والذي يقوم فقط بتشغيل الأغاني على خدمة Apple Music، ولكنه في فئة سعرية مختلفة مقارنة بأجهزة Amazon Echo.

تعمل آبل بجد لجعل خدمتها الموسيقية Apple Music في متناول عدد أكبر من الأشخاص. في العام 2015، قامت الشركة بإطلاق تطبيق Apple Music على نظام الأندرويد بعد فترة قصيرة من وصوله الحصري إلى نظام iOS. وفي العام 2016، أصبحت الخدمة الموسيقية Apple Music متاحة على مكبرات الصوت الذكية التابعة لشركة Sonos. وفي العام الماضي، أعلنت شركة آبل عن مكبر الصوت الذكي Apple HomePod، والذي أجبر المستخدمين على الإشتراك في Apple Music لإستخدامه. قبل بضعة أشهر، قامت شركة آبل بإصدار برنامج iTunes على متجر Windows 10 Store. وفي الأونة الأخيرة، قامت الشركة بتوفير خدمة Apple Music على منصة Android Auto.

تضم الخدمة حاليًا 50 مليون مشترك في جميع أنحاء العالم علمًا أن المشتركين الأمريكيين في Apple Music يفوق عدد المشتركين الأمريكيين في خدمة Spotify.

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