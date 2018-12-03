بلومبرج: آبل لن تطلق هاتف آيفون يدعم شبكات 5G قبل 2020

أفادت وكالة بلومبرج اليوم الاثنين بأن شركة آبل لن تطلق أي هاتف آيفون يدعم شبكات الجيل الخامس 5G قبل عام 2020، الأمر الذي يُعتقد أنه سوف يسهل على منافسي الشركة، خاصةً سامسونج، استقطاب المستهلكين الذين يترقبون السرعات العالية التي سوف توفرها الشبكات الجديدة.

ونقلت الوكالة الإخبارية عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن آبل سوف تتمهل، كما فعلت مع شبكات الجيلين الثالث 3G والرابع 4G، مدة لا تقل عن عام بعد الإطلاق الأولي لشبكات 5G قبل أن تطلق هاتف آيفون يدعم شبكات الاتصالات الجديدة.

وتعتقد آبل، مستنتدةً إلى ما أثبتت الحسابات السابقة لها صحته، أن الشبكات الجديدة والنسخ الأولى من الهواتف الذكية المتنافسة ستواجه مشكلات مثل التغطية المتقطعة، مما يجعل المستهلكين أقل إلحاحًا على تبني التقنية مباشرة.

ويُعتقد أن قرار آبل التريث هذه المرة قد يكون خطيرًا بالنظر إلى تطمينات القائمين على الشبكات بأنها لن تواجه مشكلات الجيلين السابقين، كما يُعتقد أن القرار مرتبط بمعارك الشركة مع شركة كوالكوم، وهي الشركة التي سوف يكون لها دور رئيسي في إنتاج رقائق 5G، واختيارها التحالف مع إنتل التي لن توفر الرقائق في الوقت المناسب خلال 2019.

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ومع ذلك، ففي الماضي لم تواجه آبل أي مشكلة في التمهل سنة من الزمن بعد إطلاق منافسيها هواتف تتوافق مع الإصدار الأحدث من شبكات الاتصالات. فقد أطلقت أول هاتف آيفون في عام 2007 مع دعم شبكات 2G EDGE بعد إطلاق المنافسين هواتف تدعم شبكات 3G. ومع هاتف آيفون 4 إس تأخرت الشركة في دعم شبكات 4G LTE.

والآن يُعتقد أن تأجيل دعم شبكات 5G لن يكون في صالح آبل نظرًا للفرق الهائل في السرعة بين 4G و 5G، الأمر الذي يعطي الهاتف الذي يدعم هذه التقنية الأفضلية بالنسبة للمستهلكين في عصر أصبحت السرعة العالية مطلبًا أساسيًا.

وبالمقابل، فإن منافسي آبل، مثل سامسونج الكورية، والشركات الصينية مثل أوبو وهواوي قد وعدت بتوفير هواتف تدعم شبكات 5G خلال 2019.

وفي هذا السياق، يُشار إلى أن شركات الاتصالات الكورية الجنوبية بدأت أول أمس دعم شبكات 5G وتم إجراء أول مكالمة فيديو بواسطة هاتف من سامسونج. هذا ويُنتظر إطلاق شبكات 5G لعموم المستخدمين خلال شهر آذار/مارس 2019.