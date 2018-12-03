كوريا تطلق شبكات 5G وتجري أول مكالمة فيديو بواسطة هاتف من سامسونج

أطلقت شركات الاتصالات الكورية الجنوبية الثلاث، SK Telecom و KT و LG Uplus، أول أمس شبكات الجيل الخامس 5G، واستُخدم هاتف ذكي من شركة سامسونج في إجراء أول مكالمة فيديو عبر أول نسخة تجارية من الشبكة الجديدة.

ومع أن شبكات الجيل الخامس 5G أصبحت متاحةً تجاريًا في كوريا، سابقةً بذلك دول مثل الولايات المتحدة، إلا أن استخدام الشبكة الجديدة لا يزال مقتصرًا على قطاع الأعمال فقط، نظرًا لكون الإطلاق الرسمي للشبكة حول العالم مقررًا في شهر آذار/مارس 2019.

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ودشن الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات SK Telecom، بارك جونج-هو، إطلاق شبكة 5G بإجراء مكالمة مرئية بواسطة نموذج أولي لهاتف من سامسونج يدعم الشبكة الجديدة. وقال رئيس قطاع المحمول لدى سامسونج، دي.جي كوه إن “سامسونج و SK Telecom عملتا بشكل وثيق لتسريع الإطلاق التجاري لشبكات 5G”.

ولا يُعلم اسم هاتف سامسونج الذي تمت عليه التجربة، ولكن يبدو شبيهًا جدًا بهاتف Galaxy S9+، ومع ذلك، فهو يؤكد أن الجيل القادم من هواتف سامسونج سيدعم هذه التقنية، ويُشاع أن نسخة خاصة من هاتف Galaxy S10، المتوقع في شهر آذار/مارس 2019، سوف تدعم تقنية 5G.