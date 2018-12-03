تكنولوجيا: NVIDIA تكشف عن كارت الشاشة المميز Titan RTX

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة NVIDIA عن إصداراها الجديد من كارت الشاشة المميز Titan RTX، الذي يأتي بأقوى آداء وسعر 2499 دولار.

بعد إنتشار الكثير من الإعلانات التشويقية حول كارت الشاشة المميز Titan RTX، كشفت إنفيديا رسمياً عن الإصدار الجديد الذي تشير إلى أنه أفضل الإصدارات المقدمة من كارت الشاشة حتى الآن.

ويضم كارت الشاشة Titan RTX عدد 576 من أنوية Tensor، مع 72 من أنوية RT، حيث يقدم كارت الشاشة Titan RTX أكثر من 130 teraflops من الآداء المميز بتقنية الذكاء الإصطناعي للتعلم، مع آداء مميز في تتبع الإشعة يصل إلى 11 GigaRays.

كارت شاشة Titan RTX يضم أيضاً أعلى آداء لذاكرة GDDR6 تصل إلى 24 جيجا بايت، وهي ذاكرة مضاعفة مقارنة بالإصدار السابق من Titan، كما تصل إلى نطاق ترددي 672 جيجا بايت في الثانية.

كما تشير Nvidia أن تقنية الذكاء الإصطناعي في كارت الشاشة المميز Titan RTX تدعم معالجة الكم الكبير من البيانات لدعم الباحثين في تطوير التعلم بتقنية الذكاء الإصطناعي، كما أكدت إنفيديا أن كارت الشاشة يضم منصة RAPIDS، وهي مجموعة من البرمجيات مفتوحة المصدر تدعم تحليل البيانات لدعم التعلم السريع بتقنية الذكاء الإصطناعي.

أيضاً من المقرر أن يدعم كارت الشاشة Titan RTX مطوري المحتوى مع ميزة التتبع الإشعاعي في نفس الوقت، إلى جانب تقنية الذكاء الإصطناعي أيضاً، كما تشير إلى أن مواصفات الذاكرة والنطاق الترددي لكارت الشاشة، سيتيح إمكانية تحرير محتوى الفيديو بدقة8K.

ومن المقرر أن يتوفر كارت الشاشة Titan RTX بسعر مرتفع يصل إلى 2499 دولار، على أن تتوفر لاحقاً في أسواق الولايات المتحدة وأوروبا في البداية.

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