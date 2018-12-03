شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أفضل تطبيقات على متجر "بلاى ستور" خلال 2018.. PUBG فى المقدمة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع اقتراب العام من نهايته، أعلن متجر "بلاى ستور" عن قائمة Best of 2018، والتى تسلط الضوء على أكثر عمليات التحميل شعبية بين مستخدمى أندرويد، حيث جاءت لعبة "بابجى" فى المقدمة فيما يتعلق بأفضل الألعاب، بينما كان Drops هو التطبيق الذى حصل على جائزة "أفضل تطبيقات لعام 2018"، وفيما يلى نعرض أفضل التطبيقات فى مختلف الفئات وفقا لجوجل كما يلى:
** تفضيلات المعجبين
- الألعاب: PUBG MOBILE
- التطبيقات: YouTube TV
- الأفلام: Avengers: Infinity War
** أفضل تطبيق لـ 2018:
- تطبيق Drops: Learn 31 new languages
** أفضل لعبة لـ 2018:
- لعبة PUBG MOBILE
** أفضل 5 أفلام فى 2018:
Black Panther
Avengers: Infinity War
Thor: Ragnarok
Jumanji: Welcome to the Jungle
Deadpool 2
- أفضل 5 مسلسلات تلفزيونية فى 2018:
The Walking Dead
Riverdale
The Big Bang Theory
The Flash
PAW Patrol
* أفضل 5 كتب إلكترونية فى 2018:
Fire and Fury by Michael Wolff
The Outsider by Stephen King
Fear by Bob Woodward
12 Rules for Life by Jordan B. Peterson
Girl, Wash Your Face by Rachel Hollis
شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أفضل تطبيقات على متجر "بلاى ستور" خلال 2018.. PUBG فى المقدمة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .