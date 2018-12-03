شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أفضل تطبيقات على متجر "بلاى ستور" خلال 2018.. PUBG فى المقدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع اقتراب العام من نهايته، أعلن متجر "بلاى ستور" عن قائمة Best of 2018، والتى تسلط الضوء على أكثر عمليات التحميل شعبية بين مستخدمى أندرويد، حيث جاءت لعبة "بابجى" فى المقدمة فيما يتعلق بأفضل الألعاب، بينما كان Drops هو التطبيق الذى حصل على جائزة "أفضل تطبيقات لعام 2018"، وفيما يلى نعرض أفضل التطبيقات فى مختلف الفئات وفقا لجوجل كما يلى: ** تفضيلات المعجبين ** تفضيلات المعجبين - الألعاب: PUBG MOBILE - التطبيقات: YouTube TV - الأفلام: Avengers: Infinity War ** أفضل تطبيق لـ 2018: ** أفضل تطبيق لـ 2018: - تطبيق Drops: Learn 31 new languages ** أفضل لعبة لـ 2018: ** أفضل لعبة لـ 2018: - لعبة PUBG MOBILE ** أفضل 5 أفلام فى 2018: ** أفضل 5 أفلام فى 2018: Black Panther Avengers: Infinity War Thor: Ragnarok Jumanji: Welcome to the Jungle Deadpool 2 - أفضل 5 مسلسلات تلفزيونية فى 2018: - أفضل 5 مسلسلات تلفزيونية فى 2018: The Walking Dead Riverdale The Big Bang Theory The Flash PAW Patrol * أفضل 5 كتب إلكترونية فى 2018: * أفضل 5 كتب إلكترونية فى 2018: Fire and Fury by Michael Wolff The Outsider by Stephen King Fear by Bob Woodward 12 Rules for Life by Jordan B. Peterson Girl, Wash Your Face by Rachel Hollis

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