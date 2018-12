شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أفضل تطبيقات على متجر "بلاى ستور" خلال 2018.. PUBG فى المقدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع اقتراب العام من نهايته، أعلن متجر "بلاى ستور" عن قائمة Best of 2018، والتى تسلط الضوء على أكثر عمليات التحميل شعبية بين مستخدمى أندرويد، حيث جاءت لعبة "بابجى" فى المقدمة فيما يتعلق بأفضل الألعاب، بينما كان Drops هو التطبيق الذى حصل على جائزة "أفضل تطبيقات لعام 2018"، وفيما يلى نعرض أفضل التطبيقات فى مختلف الفئات وفقا لجوجل كما يلى:

** تفضيلات المعجبين

- الألعاب: PUBG MOBILE

- التطبيقات: YouTube TV

- الأفلام: Avengers: Infinity War

** أفضل تطبيق لـ 2018:

- تطبيق Drops: Learn 31 new languages

** أفضل لعبة لـ 2018:

- لعبة PUBG MOBILE

** أفضل 5 أفلام فى 2018:

Black Panther

Avengers: Infinity War

Thor: Ragnarok

Jumanji: Welcome to the Jungle

Deadpool 2

- أفضل 5 مسلسلات تلفزيونية فى 2018:

The Walking Dead

Riverdale

The Big Bang Theory

The Flash

PAW Patrol

* أفضل 5 كتب إلكترونية فى 2018:

Fire and Fury by Michael Wolff

The Outsider by Stephen King

Fear by Bob Woodward

12 Rules for Life by Jordan B. Peterson

Girl, Wash Your Face by Rachel Hollis