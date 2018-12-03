شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بلومبرج: أبل تطرح أول هاتف أيفون 5G بحلول 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير لوكالة بلومبرج أن أول هاتف أيفون مدعوم بشبكات الجيل الخامس 5G سيتم الإعلان عنه بحلول عام 2020، بسبب للجودة العالية التى تتطلبها الجيل الثانى من أجهزة المودم، جنبا إلى جنب نقص التغطية التى تأتى عادةً مع نشر الشبكة.

وتعتقد أبل أن عدم وجود تغطية جيدة سيجعل المستهلكين لا يشعرون بالحاجة إلى الترقية إلى هذا الجيل الجديد من الهواتف، وهذا بدوره يمكن أن يضر مبيعات الأيفون بشكل كبير، لذا ستنتظر الشركة حتى 2020.

إلى جانب ذلك يُزعم أن معركة أبل الجارية مع كوالكوم لعبت دورًا فى القرار، ففى الوقت الحالى تستخدم الشركة بشكل خاص طرازات إنتل فى الهواتف الذكية الجديدة، ولسوء الحظ لن تكون رقائق الجيل الخامس 5G جاهزة حتى عام 2020، مما يجعل iPhone 5G فى عام 2019 مستحيلاً بدون مساعدة شركة كوالكوم أو منافس مختلف.

بدلا من ذلك ، أفيد مؤخرا أن أبل قد تطور مودم 5G الخاصة بها، ونشرت الشركة عددا من قوائم الوظائف الشهر الماضى والتى ذكرت على وجه التحديد الشبكات اللاسلكية بما فى ذلك LTE و 5 G، لكن لم تؤكد الشركة نفسها أى خطط لتصميم مودم داخلى.