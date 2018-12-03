شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تلتقط صورا للقمر تكشف تفاصيل جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت وكالة ناسا من التقاط صورة جديدة لسطح القمر، والتى تظهر فوهة تقع فى منطقة تسمى "مارى أورينتال"، عمرها 3.8 مليار عام، فى حين أن الفوهة الجديدة التى لم يكشف عن اسمها حتى الآن قد لا يتجاوز عمرها 100 مليون سنة.

ووفقا لموقع "ميرور" البريطانى، أكدت ناسا أن الحفرة نفسها على بعد حوالى 1000 كيلومتر من الموقع الذى هبط فيه نيل أرمسترونج، إذ تقع بالقرب من حدود القمر، وهو ما يزيد من تعقيد رؤيتها من الأرض، فإذا وقفت ونظرت خارج الحفرة، فسترى الأرض تميل ببطء إلى الأعلى والأسفل فى الأفق الشرقى.

تم التقاط الصورة بواسطة مسبار Lunar Reconnaissance أو LRO، الذى استطاع التقاط بعض من أفضل الصور التى رأيناها من القمر، فهو مزود بثلاث كاميرات تصور السطح باللونين الأسود والأبيض.

ويعد LRO مهمًا أيضًا للبعثات المستقبلية إلى القمر، إذا كان البشر يتجهون إلى هناك ، فستكون هناك حاجة إلى مكان آمن للهبوط، وسيساعد LRO على فهم طبيعة تضاريس القمر.