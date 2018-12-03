تكنولوجيا: هواتف Galaxy S10 وإصدارات الأيفون 2019 تضم كاميرة بمستشعر ثلاثي الأبعاد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت اليوم تسريبات جديدة حول إصدارات سامسونج وابل المقرر إنطلاقها العام المقبل، حيث تؤكد التسريبات على أن هواتف الأيفون وGalaxy S10 تضم مستشعر ثلاثي الأبعاد العام المقبل.

يأتي هاتف Galaxy S10 بلس العام المقبل مع 5 من الكاميرات، تنقسم إلى إلى اثنان من الكاميرات في الجهة الأمامية وإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية، بينما يضم نموذج هاتف Galaxy S10 الذي يدعم شبكات الجيل الخامس 4 من الكاميرات وفقاً لتقرير وول ستريت.

إلا أن مميزات الكاميرة في إصدارات العام المقبل من الهواتف الذكية المميزة لا تتوقف، حيث تشير تسريبات جديدة نشرت في كوريا أن مستشعر ToF يعمل أيضاً كمستشعر ثلاثي الأبعاد في الهواتف المميزة المقرر إطلاقها 2019، وهي ميزة تعمل على جمع البيانات وإدخالها لتطبيقات الواقع المعزز والإفتراضي.

أيضاً تؤكد تسريبات WSJ من كوريا أن الإصدارات المتوسطة من سلسة A من سامسونج ستضم أيضاً كاميرة ToF العام المقبل، كما أكد موردي ابل أن إصدارات الأيفون 2019 تأتي أيضاً بمستشعر ثلاثي الأبعاد، حيث من المقرر أن تورد LG كاميرة ToF لشركة ابل، بينما تعتمد سامسونج على كلاً من SEMCO وPatron لتوريد الكاميرة.

من ناحية أخرى أكدت التسريبات على أن كوالكوم أيضاً سيكون لها دور في إضافة كاميرات مع مستشعر ثلاثي الأبعاد في الإصدارات المميزة العام المقبل، حيث تقدم كوالكوم من خلال رقاقة معالج Snapdragon 855 تقنية مخصصة لتتكامل مع مستشعر الكاميرات ثلاثية الأبعاد.

وتشير التوقعات أن كوالكوم تكشف عن الملامح الأولى للخوارزمية الجديدة خلال الإعلان الرسمي عن رقاقة معالج Snapdragon 855، لذا نترقب إعلان كوالكوم وإصدارات العام المقبل لنتعرف بشكل أوضح عن تقنية الكاميرات المميزة بمستشعر ثلاثي الأبعاد التي تدعم الإصدارات المميزة.

المصدر