تسريب صور ومواصفات الهاتفين Asus Zenfone Max M2 و Asus Zenfone Max Pro M2

فاطمة أيت طالب - دبي - سمعنا في الفترة الماضية بأن شركة Asus تستعد للكشف عن هاتفين جديدين يحملان الأسماء Asus Zenfone Max M2 و Asus Zenfone Max Pro M2 علمًا أن هذين الهاتفين كانا محورًا للعديد من التسريبات والإعلانات التشويقية في الأونة الأخيرة. أما وقد قلنا ذلك، فقد حصلنا اليوم على مجموعة من الصور الرسمية المسربة لهذين الهاتفين، وهذا ما أتاح لنا فرصة الإطلاع على تصميمها.

كما تلاحظون، كلا الهاتفين يأتيان مع شاشات مزودة بقطع عريض في الجزء الأوسط العلوي من أجل الكاميرا الأمامية وسماعة الأذن وبقية المستشعرات الأخرى. وفي حين يضم كلاهما مستشعر بصمات الأصابع في الخلف، فالواجهة الخلفية للهاتف Asus Zenfone Max Pro M2 ستكون مغطاة بالزجاج على عكس الواجهة الخلفية للهاتف Asus Zenfone Max M2 التي ستكون مصنوعة من المعدن على ما يبدو. وبصرف النظر عن ذلك، فقد إتضح لنا كذلك من خلال هذه التسريبات أن كلا الهاتفين سيأتيان مع كاميرتين في الواجهة الخلفية.

وعندما يتعلق الأمر بالمواصفات التقنية، فكلا الهاتفين يأتيان مع شاشة بحجم 6 إنش وبدقة +FullHD، وذاكرة عشوائية بحجم 4GB، وذاكرة داخلية بحجم 32GB، وكاميرا خلفية مزدوجة بدقة 12 ميغابكسل للمستشعر الأول وبدقة 5 ميغابكسل للمستشعر الثاني. ولكن عندما يتعلق الأمر بالمعالج، فقد تردد بأن الهاتف Asus Zenfone Max Pro M2 سيضم المعالج Snapdragon 660، في حين سيضم الهاتف Asus Zenfone Max M2 المعالج Snapdragon 636.

على أي حال، هذه هي جل المعلومات المتاحة لدينا في الوقت الراهن، ولكننا نتوقع أن يتم إزاحة الستار رسميا عن Asus Zenfone Max Pro M2 و Asus Zenfone Max M2 في المستقبل القريب، على الأقل بناءً على مقدار التسريبات التي وردتنا في الفترة الماضية.

المصدر.