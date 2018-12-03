آبل تمدد فترة إعادة Apple Watch Series 4 لـ 45 يومًا بسبب ميزة ECG

فاطمة أيت طالب - دبي - تم الحصول على مستند داخلي موجه لجميع الموظفين في متاجر آبل وموزعي آبل المعتمدين من قبل موقع MacRumors. يوضح هذا المستند بأنه تم تمديد فترة إستعادة الساعة الذكية Apple Watch Series 4 لـ 45 يومًا نظرًا لقدوم هذه الساعة الذكية مع ميزة التخطيط الكهربائي للقلب المعروفة إختصارًا بإسم ECG.

على الأرجح بسبب الطبيعة الطبية لميزة التخطيط الكهربائي للقلب، كان على شركة آبل إضافة وقت إضافي إلى سياسة الإعادة التي تحدد عادة 14 يومًا كفترة إعادة لمعظم منتجات آبل. إذا طلبت استرداد الأموال بعد مرور الأربعة عشر يومًا الأولى، فسوف تحتاج إلى الاتصال بشركة آبل مباشرةً عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني أو الدردشة عبر الإنترنت. إذا قمت بإعادة Apple Watch Series 4 الخاصة بك إلى متجر آبل، فسوف يتم توجيهك للإتصال بخدمة الدعم Apple Support.

الولايات المتحدة الأمريكية هي أول بلد يتم فيه تفعيل ميزة التخطيط الكهربائي للقلب ECG على الساعة الذكية Apple Watch Series 4 نظرًا للقوانين المعقدة المتعلقة بالأجهزة ذات التوجه الطبي. وفقا للمستند، فسوف يتم تفعيل ميزة التخطيط الكهربائي للقلب ECG في الساعة الذكية Apple Watch Series 4 مع تحديث WatchOS 5.1.2 القادم.

ووفقا للتقرير الصادر من موقع MacRumors، فلا يشير المستند إلى سبب تمديد فترة الإعادة في المقام الأول. تؤدي التكهنات إلى الإعتقاد بأنه تم منح وقت إضافي للعملاء لإختيار ميزة التخطيط الكهربائي للقلب. وتحذر شركة آبل من أنه لا ينبغي إستخدام ميزة التخطيط الكهربائي للقلب ECG لمراقبة أو تتبع حالة المرض أو تغيير الدواء دون التحدث إلى الطبيب أولاً.

يحتاج العملاء الذين ينوون إستخدام ميزة التخطيط الكهربائي للقلب كمرجع طبي للتشاور مع طبيبهم قبل الاعتماد عليها. ربما يكون الوقت الإضافي ببساطة من أجل أن يتمكن العملاء من تحديد موعد مع الطبيب للتحقق مما إذا كانت Apple Watch Series 4 جديرة بمراقبة الوضع الصحي للفرد.

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