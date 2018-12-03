شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيديو.. ثلاثة رواد فضاء يصلون محطة الفضاء الدولية خلال ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلق اليوم ثلاثة رواد فضاء إلى محطة الفضاء الدولية على متن الصاروخ الروسى "Soyuz MS-11"، وهى المرة الأولى التى يسافر فيها رواد الفضاء على متن الصاروخ منذ أن تعطل فى 11 أكتوبر الماضى، والذى كان يضم حينها كل من رائدى الفضاء نيك نازو من ناسا ورائد الفضاء أليكسى أوفشينين، ولحسن الحظ لم يصب الاثنان، وبعد إجراء تحقيق تزعم روسيا أنها حددت المشكلة التى أدت إلى الفشل وحللت ذلك، واعتبرت أن الصاروخ جاهز لحمل الناس مرة أخرى.

ووفقا لموقع Engadget الأمريكى، نفذت ناسا إجراءات الإطلاق بداية من الساعة 6:30 مساء بالتوقيت الشرقى، إذ بدأت عملية الإطلاق من قاعدة بايكونور فى كازاخستان اليوم، وسوف يكون رواد الفضاء آن ماكلين من وكالة ناسا، ودايفيد سانت جاك من وكالة الفضاء الكندية، وأوليج كونونينكوف من روسكوزموس هم طاقم سويوز هذه المرة.

ومن المنتظر أن تستغرق الرحلة حوالى 6 ساعات، تدور فيها المركبة 4 مرات حول الأرض قبل أن يصل الصاروخ إلى محطة الفضاء الدولية بحلول مساء اليوم، وسوف يمر أقل من ساعتين بقليل حتى يتمكن الطاقم من الصعود إلى المحطة، حيث سيقوم الطاقم الحالى (إكسبدشن 57) بالترحيب بهم، إذ سيصبح كونونينكو ومكلاين وسان جاك طاقم إكسبيديشن 58 عندما يغادر سكان محطة الفضاء الدولية الحاليين إلى الأرض فى 20 ديسمبر الجارى.